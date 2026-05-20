Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Manuel scoprirà che Cristobal ha intenzione di cacciare Pia e Ricardo dalla sua tenuta a causa della loro relazione peccaminosa. La decisione non sarà presa bene dall'erede del marchesato che deciderà d'intervenire.

Cristobal vuole che uno tra Ricardo o Pia lasci La Promessa

Cristobal scoprirà che Ricardo e Pia hanno una storia d'amore. Il maggiordomo capo rimprovererà la coppia per la loro relazione peccaminosa dato che una delle parti è ancora sposata.

Cristobal convocherà entrambi nel suo studio, informandoli che per uno di loro non c'è posto a La Promessa e che entro una settimana dovranno comunicarli chi dovrà andare via. Pia e Ricardo rimarranno spiazzati di fronte a tale richiesta così come tutto lo staff della tenuta che organizzerà uno stratagemma per risolvere la questione.

Manuel difende Pia e Ricardo

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Leocadia informerà Cristobal di voler allontanare Pia da La Promessa poiché entrata in possesso delle sue lettere d'amore. Il pubblico scoprirà che il maggiordomo capo non intende accettare le dimissioni di Ricardo. Una situazione complessa che troverà risoluzione grazie a Maria, che informerà Manuel di quanto sta succedendo nella servitù.

L'erede del marchesato deciderà di proteggere Ricardo e Pia, invitandoli però ad assumere un comportamento consono da non farli ripiombare in uno scandalo. Manuel ordinerà a Cristobal di sospendere la decisione presa contro la coppia. Il maggiordomo capo andrà a lamentarsi da Leocadia dopo aver accettato di rispettare la volontà del figlio di Alonso.

Martina e Catalina hanno avuto importanti screzi

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà maggio in sui teleschermi italiani, Romulo ha deciso di lasciare la tenuta non prima di aver ricevuto un regalo da parte di Alonso. Il marchesa ha regalato al suo vecchio maggiordomo una casa sul mare per iniziare una nuova vita al fianco di Emilia.

Baeza e l'infermiera hanno quindi celebrato un simbolico matrimonio davanti agli amici della tenuta.

Martina e Catalina, invece, hanno avuto alcuni importanti screzi. La fidanzata di Jacobo non ha visto di buon occhio la scelta di suo zio di affidare la gestione completa del palazzo a sua cugina e Adriano. La donna ha accusato la contessa di averla estromessa dalle trattative coi mezzadri. Infine Angela ha detto a sua madre di non aver intenzione di tornare a Svizzera per riprendere gli studi all'università. Leocadia ha accettato la richiesta della figlia anche se le ha ordinato di lavorare per Lorenzo.