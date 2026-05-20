Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5 il rapporto tra Lila e Yigit attraverserà uno dei momenti più difficili. Dopo il divorzio tra Ender e Kaya, il giovane inizierà a mettere in discussione le nozze. A peggiorare la situazione sarà l’insicurezza di Yigit, il cui atteggiamento distaccato spingerà Yildiz a ideare un piano per salvare la coppia.

Spoiler Forbidden Fruit: il piano di Yildiz per il matrimonio di Lila

Nel tentativo di salvare la coppia, Yildiz proverà a intervenire. Consiglierà a Lila di sposarsi all’estero in segreto, tornare poi in Turchia già da marito e moglie e riunire le famiglie con una cena per calmare gli animi.

Lila resterà entusiasta dell’idea e inizierà subito a organizzare il viaggio in segreto, convinta che sia la mossa giusta. Yigit, però, reagirà in modo diverso.

Yigit frena e manda Lila in crisi

Davanti alla prospettiva di sposarsi di nascosto all'estero, Yigit comincerà a esitare. Nonostante in passato abbia sempre agito impulsivamente, questa volta continuerà a rimandare ogni decisione, facendo sprofondare il rapporto in una dolorosa crisi.

Yigit arriva alla villa ma è troppo tardi

Convinto di poter ancora recuperare la situazione, Yigit deciderà di fare un passo importante. Farà le valigie e si presenterà alla villa pronto a partire insieme alla fidanzata.

Quando arriverà, però, sarà ormai troppo tardi: Lila se ne sarà già andata, una scena che lascerà Yigit spiazzato.

Per scoprire come si evolverà questo colpo di scena, non resta che seguire i prossimi episodi della soap, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.

Le altre anticipazioni di Forbidden Fruit

Le prossime puntate di Forbidden Fruit saranno ricche di tensioni anche per Ender e Yildiz. Dopo il divorzio da Kaya, Ender inizierà ad allontanarsi dalla sua migliore amica, convinta che le abbia nascosto alcune verità. La situazione precipiterà quando scoprirà che Yildiz ha incontrato Kaya e ha addirittura invitato Sahika alla villa per cercare di capire se sia coinvolta nella fine del matrimonio.

Intanto Sahika continuerà a manipolare gli eventi e farà persino fotografare Kerim e Yildiz insieme sulla spiaggia.

Anche sul fronte lavorativo non mancheranno i problemi. Yildiz perderà la causa contro l’azienda e rischierà di perdere una grossa somma di denaro, mentre Kerim arriverà quasi alle mani con Mert davanti a Halit e Kaya.