L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Alessandra Mussolini, che con il 55,95% delle preferenze ha superato Antonella Elia nell'ultimo televoto. Il commento a caldo della seconda classificata è stato sia ironico che pungente: la donna, infatti, non ha risparmiato frecciatine alla coinquilina e al pubblico che l'ha fatta trionfare.

Le percentuali dell'ultimo televoto del GF Vip

I pronostici della vigilia sono stati rispettati: Alessandra ha vinto il GF Vip 2026 e lo ha fatto battendo al televoto un'altra favorita, Antonella.

I risultati dell'ultima votazione della finale svelano che Mussolini ha trionfato con il 55,95% delle preferenze totali, invece Elia si è dovuta accontentare del 44,05%.

I telespettatori, dunque, hanno avuto pochi dubbi quando sono stati chiamati a scegliere la vincitrice tra le due protagoniste indiscusse di un'edizione del reality che ha conquistato tutti, dagli addetti ai lavori al mondo social.

Il commento a caldo di Antonella Elia

Sui profili social del GF Vip sono stati postati video esclusivi registrati subito dopo la fine della diretta su Canale 5, e a colpire tutti è stato il commento a caldo della seconda classificata.

"Cosa penso? Mi aspettavo di vincere, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha premiato quella gallina", ha detto Antonella guardando dritto in camera.

In queste pungenti parole di Elia c'è anche un pizzico di ironia, probabilmente mista alla delusione per non aver conquistato il primo posto.

No caption needed per questo commento 😂 #GFVIP pic.twitter.com/nK3OoDz78j — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 20, 2026

Il parere degli spettatori

La reazione di Antonella alla vittoria di Alessandra ha un po' diviso il pubblico del GF Vip: c'è chi non ha gradito le sue parole e chi si è fatto una risata pensando che in fondo stava scherzando.

"Che brutte cose ha detto, menomale che non ha vinto", "Avvelenata fino all'ultimo, brutta persona", "Il pubblico è lo stesso che ti ha portata fin lì, anche meno", "Sta rosicando e noi stiamo godendo", "Gallina? Ma come si permette", "Ha ragione", "Sta giocando, su", "Dovrebbe accettare il verdetto e basta", "La gente non capisce l'ironia", "Cattiva fino all'ultimo", "Non esce dal personaggio", si legge su X.