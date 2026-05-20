Adriano cadrà dalle scale nelle prossime puntate de La Promessa: l'uomo proverà a muoversi nel palazzo ma la sua cecità non gli permetterà di essere libero.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver perso la vista, Adriano memorizzerà le stanze del palazzo per poter essere autonomo. Una pericolosa caduta, però, farà crollare ancora le speranze.

Jacobo sarà una presenza importante a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano non avrà vita facile al palazzo. Nelle prossime puntate, Leocadia si sbarazzerà per sempre di Catalina che sarà costretta a lasciare marito e figli.

La donna non tornerà più alla tenuta e Adriano dovrà rimboccarsi le maniche e crescere da solo i suoi figli. Accanto a lui potrà avere la presenza costante di Martina che si rivelerà una grande amica e più tardi anche qualcosa di più. Tra Adriano e la cugina di Catalina nascerà un grande amore, ma entrambi reprimeranno il sentimento per il bene di tutti. Martina, infatti, sarà fidanzata con Jacobo che non le farà mancare amore e rispetto e per questo non se la sentirà di lasciarlo. Presto per Adriano arriverà un'altra prova difficilissima da superare: in seguito ad una malattia, l'uomo si sveglierà completamente cieco. Adriano perderà la vista e per lui inizierà un nuovo dramma. Martina gli starà accanto anche in questa drammatica circostanza e la passione sarà inevitabile.

Entrambi, tuttavia, decideranno che non dovranno più cedere ai sentimenti.

La caduta preoccupante di Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jacobo starà accanto a Adriano e gli consiglierà di affrontare la cecità senza lasciarsi andare. Il fidanzato di Martina inviterà Adriano a reagire e lo aiuterà a memorizzare ogni angolo del palazzo per riuscire a muoversi liberamente. All'inizio sarà moto dura, ma giorno dopo giorno Adriano farà notevoli progressi e grazie al bastone e alla memoria riuscirà a muoversi autonomamente. Jacobo sarà fiero di lui, ma quando lo vedrà avventurarsi sulla scala, gli consiglierà di aspettare ancora. Adriano lo ascolterà solo per quel momento. Appena se la sentirà, infatti, l'uomo inizierà a scendere le scale con il bastone e quando vedrà che ci riesce senza problemi, proverà ad affrontarle come una volta, senza aiuti.

Un piccolo inciampo farà crollare tutto: Adriano cadrà dalle scale e la preoccupazione sarà evidente. Cristobal, il nuovo maggiordomo, incolperà Pia per non essere stata abbastanza attenta ai movimenti di Adriano.