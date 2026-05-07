Oggi, 7 maggio, è una giornata molto importante per Helena Prestes e Javier Martinez. Anche se sono lontani per motivi di lavoro, gli Helevier sanno benissimo che questo giovedì ricorrono i 15 mesi dall'inizio della loro bellissima storia d'amore. Anche i fan si sono esposti sui social per congratularsi con la coppia, che appare sempre più unita a dispetto delle chiacchiere e degli attacchi degli haters.

Il dolce pensiero di Helena

Sono passati esattamente 15 mesi dall'inizio della storia d'amore tra Helena e Javier: era il 7 febbraio 2025, infatti, quando la modella e il pallavolista si sono riscoperti innamorati all'interno della casa del Grande Fratello.

Sono accadute moltissime cose da quel momento, ma ogni mese Prestes e Martinez trovano il tempo per festeggiare la loro unione.

"Il 7 maggio è un giorno bello, io e Javier facciamo 15 mesi", ha detto la donna nel corso di una live che ha fatto su TikTok da New York, dove si trova da circa una settimana per questioni lavorative.

oddio qui sono così mini 🤏🏼

buongiorno e auguri ai bellissimi per questi 15 mesi pieni di amore risate divertimento complicità rispetto sostegno e tanti progetti di vita insieme ❤️ pic.twitter.com/imfQKfKam9 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 7, 2026

L'affetto dei fan

Anche se Helena non ne avesse parlato sui social, i fan si sarebbe ricordati sicuramente del traguardo del 7 maggio.

"Auguri bellissimi", "Vi auguro sempre di essere così complici", "Voi siete divertimento, rispetto e sostegno reciproco", "I migliori", "Amore allo stato puro", "Buon mesiversario cuccioli", "Oggi si mancheranno più del solito, ne sono certa", "Voi siete l'amore", "Adorabili", "Sempre dalla vostra parte", "Un altro passo, sempre insieme", si legge su X questo giovedì.

Le dediche da Lecco a New York

Helena ha lasciato l'Italia circa una settimana fa, ma sono già un paio le dirette che ha fatto per chiacchierare con i fan.

L'altra sera, però, il live è entrato anche Javier e tra lui e la fidanzata ci sono stati dolci scambi di battute: Prestes e Martinez vivranno lontani per un po' (si parla di un mese) ma, una volta ultimato il trasloco nella nuova casa a Lecco, il pallavolista potrebbe decidere di prendere un aereo e raggiungere la compagna dall'altra parte del mondo.

Al momento il 31enne si sta dividendo tra allenamenti in palestra e momenti con gli amici, ma tra i fan c'è chi spera di vederlo presto a New York insieme a Helena.