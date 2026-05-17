Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 rivelano che Sahika organizzerà un piano per porre fine alla vita di Ender. La darklady chiederà ad alcuni suoi scagnozzi di manomettere l'auto della cognata.

Ender rischia di morire in un drammatico incidente stradale

Ender continuerà a lavorare all'holding Argun grazie a Kaya, che le offrirà di gestire i suoi affari. Sahika, intanto, si sbarazzerà della cognata dopo aver assunto Kerim come nuovo capo dell'azienda. La darklady chiederà l'aiuto di un complice, al quale ordinerà di manomettere l'auto di Ender.

Quest'ultima capirà che la sua vettura ha un guasto importante nel corso del viaggio verso Istanbul. Sahika, a questo punto, fingerà con fare bonario di offrire ad Ender un furgoncino manomesso. La donna rischierà di morire in un drammatico incidente automobilistico. La moglie di Kaya capirà che dietro tutto questo c'è la mano di Sahika, tanto da accusarla di aver organizzato un complotto contro di lei.

Caner vuole denunciare Sahika per aver voluto provocare una disgrazia

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Caner apparirà pronto a denunciare Sahika dopo aver visto i suoi scagnozzi manomettere entrambi i mezzi per provocare una disgrazia. Ender informerà la darklady di aver scelto di dire a Kaya quello che ha fatto in modo che prenda le distanze per sempre da lei.

Sahika pur di non perdere suo fratello apparirà propensa a cederle il 5% delle azioni. Alla fine, la donna accetterà la richiesta di Ender, che deciderà di tenere l'accordo all'oscuro di Kaya.

Il dottore ha sbugiardato Leyla davanti a Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono state trasmesse a metà maggio su Canale 5, Yildiz ha ricevuto cinque milioni di lire turche per sponsorizzare il suo omogenizzato di mele. La donna, a questo punto, ha rifiutato la proposta di nozze di Nadir. Ender ha spiegato all'imprenditore che sarebbe stato molto difficile convincere la sua amica poiché diventata molto più ricca di lui. Nadir ha ignorato il consiglio, ordinando alla moglie di Kaya di trovare una soluzione.

Intanto, Yildiz ha scoperto che Leyla è in attesa di un bambino da Halit. Il pubblico ha appreso che si tratta di una messinscena per impedire al signor Argun di tornare con la sorella di Zeynep. Quest'ultima furiosa ha accettato di sposare Nadir ma c'ha ripensato poco dopo.

Leyla, invece, ha portato un medico nello studio di Halit per fargli ammettere di aver praticato l'interruzione di gravidanza. Il dottore non ha confermato la versione raccontato dalla giovane. Anzi, l'uomo ha rivelato che Leyla ha cercato di corromperlo, facendogli fornire un'altra versione dei fatti.