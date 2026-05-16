L'universo narrativo di Yellowstone continua a espandersi con nuovi spin-off, e l'attrice Kelly Reilly, volto iconico di Beth Dutton, ha recentemente espresso un desiderio che potrebbe entusiasmare i fan: un crossover tra le serie ‘Dutton Ranch’ e ‘Marshals’. Reilly, che riprenderà il suo ruolo nel sequel ‘Dutton Ranch’ per Paramount+, ha rivelato di sentire la mancanza del collega Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton, protagonista dell'altro spin-off, ‘Marshals’.

L'espansione dell'universo di Yellowstone: ‘Dutton Ranch’ e ‘Marshals’

La saga di Yellowstone, dopo la conclusione della serie principale nel dicembre 2024, ha dato vita a diversi progetti, tra cui i prequel ‘1883’ e ‘1923’, e gli attesissimi sequel ‘Dutton Ranch’ e ‘Marshals’.

Questi nuovi capitoli promettono di approfondire le vicende della famiglia Dutton e dei personaggi a essa collegati.

In ‘Dutton Ranch’, i fan ritroveranno Beth Dutton (interpretata da Kelly Reilly) e suo marito Rip Wheeler (Cole Hauser). La coppia intraprende un nuovo percorso, trasferendosi nel Texas meridionale per costruire una vita lontano dal Montana. Qui, tuttavia, si troveranno ad affrontare le sfide imposte da un ranch rivale spietato. La serie è già disponibile in anteprima sulla piattaforma di streaming Paramount+.

Parallelamente, ‘Marshals’ segue le vicende di Kayce Dutton (interpretato da Luke Grimes), che viene reclutato in un gruppo d’élite di U.S. Marshals. Il suo compito è proteggere il Montana, mantenendo l'ordine in un territorio complesso.

La serie è trasmessa su CBS e disponibile in streaming su Paramount+, e ha già ricevuto il rinnovo per una seconda stagione. Il finale della prima stagione è atteso per il 24 maggio.

Un possibile crossover: il desiderio di Kelly Reilly

L'idea di un crossover tra ‘Dutton Ranch’ e ‘Marshals’ è stata sollevata direttamente da Kelly Reilly. L'attrice ha espresso il suo affetto per Luke Grimes e la speranza di rivedere i loro personaggi, Beth e Kayce, interagire nuovamente sullo schermo. “Vorrei tanto che ci fosse un crossover. Magari succederà in futuro, chissà…”, ha dichiarato Reilly, alimentando le speculazioni e le aspettative dei numerosi fan della saga.

Al momento, non sono stati annunciati piani ufficiali per unire le trame delle due serie.

Tuttavia, l'interesse manifestato da un'attrice chiave come Kelly Reilly potrebbe influenzare le future decisioni creative, mantenendo alta l'attenzione sulle possibili evoluzioni narrative e sulle interazioni tra i personaggi storici della famiglia Dutton nell'universo in continua espansione di Yellowstone.