La finale della venticinquesima edizione di ‘Amici’, il talent show più longevo e seguito della televisione italiana, si svolgerà in diretta su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Dopo un percorso intenso durato otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si contenderanno l'ambito titolo di vincitore assoluto.

A giocarsi la vittoria saranno tre ballerini – Nicola, Emiliano e Alessio – e due cantanti. Elena è la prima cantante ad aver conquistato la maglia d’oro per la finale. L'ultimo posto disponibile verrà deciso all’inizio della puntata da un’emozionante sfida tra Angie e Lorenzo.

Premi e modalità di voto per la finale di Amici 25

Sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare chi solleverà la coppa. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro, mentre al vincitore di categoria andranno 50 mila euro. Il Premio della Critica, del valore di 50 mila euro, sarà assegnato da una giuria composta da giornalisti delle principali testate quotidiane, agenzie di stampa e siti web.

Durante la serata verranno inoltre consegnati il Trofeo Premio Radio, decretato da un parterre di network nazionali, il Premio Unicità offerto da Oreo (30 mila euro) e il Premio Keep Dreaming di Marlù (7 mila euro a ciascun finalista).

Il percorso di Amici 25: squadre, giuria e successo

Con questa puntata conclusiva si chiude un altro intenso anno di lavoro per Amici. Partita a settembre dopo i casting estivi, la scuola ha visto diciassette allievi conquistare l'accesso al Serale, iniziato il 21 marzo. I talenti sono stati divisi in tre squadre capitanate dai professori che li hanno seguiti in questi mesi: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi; Lorella Cuccarini con Veronica Peparini e Anna Pettinelli insieme ad Emanuel Lo.

A valutare le performance dei talenti in gara e a decretare i finalisti di questa edizione è stata una giuria composta da Gigi D'Alessio, Amadeus ed Elena D'Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale.

Anche quest’anno “Amici” si è confermata una vera e propria accademia dello spettacolo. Il programma ha conquistato per otto settimane la leadership del sabato sera con una media del 22,87% di share e oltre 3 milioni di telespettatori. Il successo di questa venticinquesima edizione è certificato anche dai dati social: il talent è stato sempre primo in TT Italia durante la messa in onda del programma con oltre 2,5 miliardi di views complessive sulle piattaforme digitali e più di 4 milioni di followers su Instagram.

Opportunità professionali e prospettive future per i talenti

La trasmissione ha creato concrete opportunità professionali per i suoi allievi. Il ballerino Alex ha ottenuto l’ingaggio per l’anno 2026-2027 con Burn The Floor, spettacolo di danza dal vivo.

Kiara ha conquistato un contratto di tre mesi in Canada a partire da settembre 2026 con la prestigiosa compagnia di danza contemporanea ProArteDanza. Infine, Nicola ha vinto una borsa di studio per il Summer Intensive 2026 presso la rinomata Alvin Ailey School di New York.

Anche i cantanti hanno avuto la possibilità di incontrare personaggi del panorama musicale e di produrre e pubblicare i loro primi EP con importanti etichette discografiche: tra questi, Angie con “Sogni di vetro”, Lorenzo con “Stupida vita”, Plasma con “Perdigiorno”, Cate Lumina con “Catalina”, Gard con “Lividi” ed Elena con “Non è mica fantasia”.

Mentre i casting per la prossima edizione sono già aperti su WittyTv.it, l'appuntamento è per la serata conclusiva, per scoprire chi sarà il venticinquesimo vincitore di “Amici” e solleverà la coppa.