Lope tornerà al palazzo e Rafaela si ammalerà nelle puntate de La Promessa in onda nella settimana dall'1 al 7 giugno: tanti cambiamenti vedranno protagonisti i De Lujan.

Le anticipazioni rivelano che Curro capirà che Lorenzo è implicato nella morte di Jana e sarà difficile trattenere la rabbia. Nel frattempo, Catalina sarà in seria difficoltà per inseguire i suoi ideali.

Il ritorno di Lope a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana ricca di colpi di scena, a partire dal ritorno di Lope al palazzo. Il cuoco spiegherà a Curro che non ha recuperato il documento che cercavano.

Lope, però, aggiungerà che il quaderno è stato distrutto dalle fiamme dopo la visita di Lorenzo al palazzo dei duchi. Questo darà a Curro la certezza che Lorenzo sia implicato nel suo tentato omicidio e nella morte di Jana. Il ragazzo farà molta fatica a tenere a bada la sua rabbia, ma Angela lo aiuterà a non commettere un reato nei confronti di Lorenzo. Nel frattempo, l'arrivo di Cristobal, il nuovo maggiordomo, stravolgerà la vita della servitù. Ricardo soffrirà molto per il mancato salto di carriera e i suoi colleghi non sopporteranno i modi severi di Cristobal. Nel frattempo, il lavoro di Catalina e Adriano sarà sempre più impegnativo e i loro ideali si scontreranno con la dura realtà.

Catalina nei guai per difendere i suoi ideali

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina porterà avanti i suoi progetti che prevedono un aumento del salario dei contadini. In questo modo la donna si inimicherà gran parte della nobiltà e in particolare il barone de Valladares. Quest'ultimo andrà più volte al palazzo per protestare contro la gestione delle terre di Catalina, ma lei non avrà intenzione di fare passi indietro. Tutto questo porterà a gravi conseguenze, perché Catalina rischierà di nuovo di trascinare la famiglia De Lujan nell'isolamento sociale. Quando la piccola Rafaela si ammalerà, nessun medico sarà disposto a visitarla e Catalina andrà nel panico. Simona prenderà in mano la situazione chiamando un medico del popolo e la bambina sarà salva. Lorenzo e Leocadia, però, andranno su tutte le furie per l'iniziativa presa da una semplice cuoca.