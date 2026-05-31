Cristobal declasserà Ricardo a semplice garzone nelle prossime puntate de La Promessa: questo sarà il prezzo da pagare per l'amore clandestino tra lui e Pia.

Le anticipazioni tv rivelano che Cristobal scoprirà la relazione tra Ricardo e Pia e sarà molto severo con loro. Non potendo licenziarli, li obbligherà a svolgere i lavori più pesanti. Per Ricardo sarà una grande umiliazione, visto che aspirava a diventare il nuovo capo maggiordomo del palazzo.

Cristobal nuovo maggiordomo de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che non ci sarà vita facile per Ricardo al palazzo.

L'arrivo di Cristobal nelle scorse puntate ha scosso la servitù e ha deluso profondamente il padre di Santos, certo che sarebbe stato lui il nuovo maggiordomo del palazzo. Nelle prossime puntate, Cristobal svolgerà il suo lavoro in modo severo e non farà sconti a nessuno. Pia e Ricardo si riavvicineranno molto, tanto che tra loro scoccherà ancora la scintilla. Quando penseranno di essere soli, i due si lasceranno andare ad un bacio che avrà un prezzo carissimo. Cristobal sorprenderà i due servitori e li convocherà immediatamente per una punizione severa. Il maggiordomo imporrà a Pia e Ricardo di decidere tra chi dei due dovrà lasciare La Promessa. Saranno giorni di grande tensione, ma quando Manuel verrà a sapere dell'iniziativa di Cristobal, non potrà permettere una simile ingiustizia.

Guai in vista al lavoro per Pia e Ricardo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel si rifiuterà di accettare la decisione di Cristobal. Pia e Ricardo, quindi, resteranno al palazzo e nessuno dei due perderà il lavoro. Il maggiordomo, tuttavia, troverà un altro modo per rendere loro la vita impossibile. Cristobal spiegherà che Pia tornerà ad essere una cameriera, mentre Ricardo sarà declassato a semplice garzone. Il signor Pellicer si opporrà a questo trattamento, ma Cristobal sarà chiaro: "Le condizioni sono queste, io non posso cacciarvi, ma voi siete liberi di andarvene se non vi sta bene". Ricardo vedrà il suo stipendio dimezzato, ma la cosa più umiliante per lui sarà svolgere i lavori più pesanti come se fosse all'inizio della sua carriera.