Lope sarà declassato a cameriere nelle prossime puntate de La Promessa: il cuoco dovrà rinunciare alla sua più grande passione.

Le anticipazioni rivelano che Cristobal rivoluzionerà la servitù: prima accetterà Santos in squadra, ma poi si accanirà contro Lope. Il maggiordomo comunicherà che Simona e Candela sono sufficienti in cucina.

I cambiamenti di Cristobal a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo del nuovo maggiordomo romperà gli equilibri nella servitù. Dopo le presentazioni ufficiali, Cristobal passerà all'azione e innanzitutto osserverà nei minimi dettagli il lavoro dei cuochi e dei camerieri.

L'uomo analizzerà l'operato della servitù interrogando i dipendenti separatamente per poi trarre le sue conclusioni. Per quanto riguarda il ritorno di Santos, Cristobal si ricrederà e deciderà di dare una possibilità al valletto che sarà elogiato da tutti i suoi colleghi. Lo stesso non si potrà dire per Lope che al suo ritorno a La Promessa riceverà un'amara sorpresa. Cristobal farà subito notare ai suoi lavoratori che la cucina funziona benissimo anche senza Lope e questo desterà una certa inquietudine. Petra, in quanto governante, avrà un vantaggio e saprà in anticipo che Cristobal ha intenzione di estromettere Lope dal suo incarico in cucina. La signora Arcos andrà subito ad avvisare il diretto interessato per prepararlo alla brutta notizia.

L'ultimatum di Cristobal a Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope sarà disperato all'idea di perdere il suo lavoro in cucina. Simona e Candela parleranno a Cristobal e gli diranno che l'aiuto del cuoco è indispensabile e il suo talento non si può sostituire, ma questo non servirà a nulla. Il maggiordomo sentirà anche la campana di Catalina che si schiererà con Lope, ma neanche questo gli farà cambiare idea. La contessa andrà a parlare con Alonso che però non avrà intenzione di opporsi a Cristobal: "Spetta a lui la gestione della servitù". Il maggiordomo, quindi, radunerà i lavoratori per dare l'annuncio ufficiale: "Lope sarà declassato a cameriere". Il cuoco tenterà un ultimo appello ma Cristobal sarà chiaro: "Questa non è una prigione, se non vuoi lavorare come valletto, puoi andare via".