Samuel non farà ritorno a La Promessa e questo farà stare in pena Maria e Petra che penseranno al peggio.

Le anticipazioni rivelano che Samuel dirà che deve presentarsi in tribunale, promettendo di dare presto sue notizie prima del ritorno. L'uomo, però, sembrerà scomparso nel nulla e di lui non sapranno nulla neanche in tribunale.

La nuova amicizia di Maria e Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci saranno grandi cambiamenti al palazzo De Lujan. Innanzitutto, dopo la partenza di Romulo arriverà Cristobal, il nuovo maggiordomo che lo sostituirà e che deluderà le aspettative di Ricardo.

Quest'ultimo, infatti, sperava di arrivare a capo della servitù, ma Leocadia stravolgerà ancora una volta le scelte di Alonso. La vita al palazzo procederà sotto le regole ferree di Cristobal che non sarà visto di buon occhio da nessun collaboratore. Petra, invece, guadagnerà pian piano la fiducia nei confronti dei suoi colleghi che si lasceranno alle spalle il rancore nei suoi confronti. Tra la governante e Maria nascerà un'amicizia, soprattutto perché entrambe le donne, per motivi diversi, sono molto legate a Don Samuel. Il parroco, presto, tornerà protagonista perché per lui arriverà il momento di affrontare il processo per la scomunica. Samuel saluterà Alonso dicendogli che lo terrà aggiornato su come si evolveranno le cose e andrà via da La Promessa.

Da quel momento, però, nessuno avrà notizie di lui.

Dov'è Samuel? Petra penserà al peggio

Nelle prossime puntate de La Promessa, Samuel farà perdere le tracce di sé. Maria e Petra aspetteranno con impazienza notizie del parroco che però non arriveranno. Con il passare dei giorni crescerà anche la preoccupazione e Maria e Petra condivideranno l'ansia dell'attesa. Le due donne chiederanno a Catalina un aiuto per sapere come sia andata l'udienza e la contessina provvederà subito. La risposta che arriverà sarà inquietante e inaspettata: "Don Samuel non si è mai presentato in tribunale". Maria e Petra saranno in pena e penseranno al peggio. Entrambe, infatti, si renderanno conto che Samuel avrebbe telefonato almeno per tranquillizzarle.

Petra penserà ad un incidente o ad una rapina e Maria chiederà a Manuel di informarsi. Il marchesino sarà molto disponibile con la ragazza e le ricorderà che per lei prova un affetto speciale, visto che era la migliore amica di Jana.