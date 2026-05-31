Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha annunciato che La7 possiede oggi una identità precisa all'interno del sistema televisivo italiano, paragonando l'emittente alla nuova Rai3. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, un evento svoltosi il 31 maggio 2026. Durante l'incontro, Mentana ha evidenziato come La7 abbia saputo trovare una sua collocazione ben definita tra il pubblico e nel settore dell'informazione, sottolineando la capacità del canale di offrire approfondimenti e programmi di qualità.

Il direttore ha rimarcato che «La7 è diventata una vera e propria casa dell'informazione e dell'approfondimento che si rivolge a una fascia di pubblico attenta». Mentana ha spiegato che questa trasformazione ha permesso a La7 di distinguersi con chiarezza dalle altre reti, portando avanti una linea editoriale autonoma e particolarmente sensibile alle questioni di attualità e politica. Ha inoltre aggiunto che la rete si ispira, per molti versi, a quella che un tempo rappresentava Rai3, proponendo contenuti alternativi rispetto alle altre emittenti generaliste.

Il posizionamento distintivo di La7 nel panorama televisivo

Negli ultimi anni, La7 ha progressivamente rafforzato la propria presenza nel panorama televisivo nazionale, puntando con decisione su programmi di informazione che hanno visto crescere costantemente l'attenzione degli spettatori.

La cura nella scelta dei conduttori e degli ospiti, unita alla flessibilità nella programmazione rispetto agli eventi di attualità, hanno reso La7 una rete percepita come un punto di riferimento essenziale per il pubblico interessato all'approfondimento politico e culturale.

Diverse trasmissioni di punta, come «Otto e mezzo», «PiazzaPulita» e «Propaganda Live», hanno consolidato la reputazione di La7 nell'offrire spazi di dibattito e informazione di alto livello. La rete si è mantenuta su ascolti stabili, con una quota tra il quattro e il cinque per cento nel prime time, una conferma della sua coerenza editoriale e della sua capacità di fidelizzare il pubblico.

L'eredità di Rai3 e la visione innovativa di La7

La definizione di La7 come «nuova Rai3» trova una motivazione profonda nel ruolo che la terza rete della Rai ha storicamente ricoperto, affermandosi come canale di riferimento per la cultura, l'informazione indipendente e una programmazione differenziata. Oggi, secondo Enrico Mentana, La7 recupera parte di quello spirito originario, proponendo una visione pluralista e un'offerta indirizzata a un pubblico critico e attento alle dinamiche sociali e politiche del Paese.

Fondata nel 2001, La7 è partecipata al cento per cento dal gruppo Cairo Communication dal 2013. La sede principale si trova a Roma, con una redazione giornalistica composta da volti riconosciuti del giornalismo italiano, tra cui Andrea Purgatori, Lilli Gruber e Corrado Formigli.

L'emittente ha inoltre investito significativamente nel digitale e nello streaming, sviluppando la piattaforma «La7 On Demand» e rafforzando così la propria posizione in un mercato televisivo in continua evoluzione.

L'identità editoriale delineata da Enrico Mentana e la costante volontà di rinnovare il linguaggio televisivo collocano oggi La7 tra le reti d'informazione più dinamiche in Italia, saldamente radicata nella tradizione del servizio pubblico e, al contempo, sempre attenta all'innovazione e alle nuove sfide del settore.