L'attrice Micaela Ramazzotti e l'attore e personal trainer Claudio Pallitto hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia civile estremamente riservata, tenutasi martedì 12 maggio 2026. L'evento, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico, si è svolto in un suggestivo castello medievale immerso nelle colline umbre, nei dintorni di Assisi. La coppia ha scelto di pronunciare il proprio "sì" in un contesto di massima intimità, condividendo questo momento speciale solo con un ristretto numero di invitati.

Un matrimonio intimo e lontano dai riflettori

La decisione di optare per un evento così privato è stata una precisa volontà della coppia, desiderosa di vivere la gioia del matrimonio senza l'esposizione tipica degli appuntamenti mondani. Il rito, volutamente blindato, ha visto la partecipazione di pochi amici e colleghi stretti, tra cui le attrici Laura Chiatti e Francesca Barra, e l'attore Claudio Santamaria. Alcuni di loro hanno condiviso sui social media alcuni scatti della giornata, offrendo un raro scorcio dell'atmosfera intima. Un dettaglio significativo è stato l'invito, che riportava la frase profonda: "La felicità spaventa più della follia", un messaggio che ha ben rappresentato il significato personale e profondo di questa unione.

Il percorso di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Per Micaela Ramazzotti, questo è il secondo matrimonio. In precedenza, l'attrice era stata sposata con il noto regista Paolo Virzì dal 2009 al 2023, un'unione dalla quale sono nati i figli Jacopo e Anna. L'incontro con Claudio Pallitto è avvenuto sul set del film "Felicità" nel 2023, pellicola che ha segnato anche il debutto di Ramazzotti alla regia. La relazione tra i due è maturata nel tempo, culminando nell'annuncio del matrimonio, fatto in una trasmissione televisiva. In quell'occasione, l'attrice aveva già anticipato la sua intenzione di celebrare un matrimonio "per pochissimi intimi", una promessa mantenuta con la cerimonia umbra.

Chi è Micaela Ramazzotti: carriera e successi

Micaela Ramazzotti è una delle figure più apprezzate e riconosciute del panorama cinematografico italiano. Nata a Roma, ha costruito una carriera ricca di successi, distinguendosi per la sua versatilità e la capacità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati in numerosi film e serie televisive. Il suo talento le ha valso diversi riconoscimenti nel corso degli anni, consolidando la sua posizione come attrice di spicco. Il suo debutto alla regia con il film "Felicità" ha ulteriormente arricchito il suo percorso artistico, dimostrando le sue molteplici doti creative.