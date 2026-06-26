Lionel Richie ha interrotto la sua esibizione durante la serata inaugurale del tour ‘Sing a Song All Night Long’ a St. Paul, negli Stati Uniti. Il cantante, in tour con gli Earth, Wind & Fire, ha lasciato il palco per un malore. L’episodio si è verificato dopo circa cinquantacinque minuti di spettacolo, mentre Richie eseguiva brani come “Dancing on the Ceiling”.

Malore sul palco e interruzione

Durante la performance, Lionel Richie, settantasette anni, ha iniziato a sentirsi male, riferendo di avvertire vertigini. Ha tentato di proseguire sedendosi sul palco e poi esibendosi al pianoforte con “Three Times a Lady”.

La situazione non è migliorata, costringendolo a lasciare il palco. Il concerto non è ripreso. I musicisti sono rimasti sul palco per alcuni minuti. Un membro dello staff ha poi informato il pubblico che il cantante non era in condizioni di continuare.

Incertezze sulle prossime date

Un membro dello staff ha informato il pubblico che il cantante non era in condizioni di continuare. Non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute di Lionel Richie, né dettagli sull’impatto dell’episodio sulle prossime tappe del tour, inclusa quella prevista a Chicago. L’incertezza riguarda anche la riprogrammazione degli spettacoli, con i fan in attesa di comunicazioni.

La carriera di Lionel Richie

Lionel Richie è un artista statunitense noto per la sua carriera da solista e come membro dei Commodores. Ha pubblicato numerosi successi, tra cui “Hello”, “All Night Long” e “Endless Love”, ed è considerato una delle voci più riconoscibili della musica pop e soul. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, consolidando la sua posizione tra le icone musicali mondiali.