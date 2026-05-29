Il secondo episodio di "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa e prodotto da Blu Yazmine, ha registrato un notevole successo di pubblico. Trasmesso su Sky Uno/+1 e disponibile on demand, la puntata del 28 maggio ha raggiunto una Total Audience di 244mila spettatori medi. Questo dato conferma la crescente attenzione per l'esperimento sociale, che già con il suo episodio inaugurale aveva totalizzato 1 milione 360mila spettatori medi nella rilevazione sui sette giorni, includendo sia l'audience pay che quella free.

L'interesse per il format si estende anche alle piattaforme social, dove le interazioni relative al secondo episodio hanno mostrato un incremento del 7% rispetto all'omologo della precedente edizione. Il cast, inizialmente composto da undici partecipanti dopo l'uscita di Riccardo, include: Marilina (41 anni, Bologna, infermiera); Simona (47 anni, Milano, impiegata); Chiara (25 anni, Ancona, freelance); Sebastiano (25 anni, Milano, libero professionista); Roberto (63 anni, Viterbo, traslocatore); Daniele (51 anni, Milano, esperto d’arte); Meryem (25 anni, Napoli, content creator); Adele (49 anni, L’Aquila, ingegnere); Marco (42 anni, Milano, project planner); Fabrizio (34 anni, Milano, commesso); e Luana (41 anni, Brescia, imprenditrice).

A sorpresa, si sono uniti al gruppo due nuovi concorrenti: Camilla, modella milanese di 24 anni, e Giordano, speaker radiofonico modenese di 30 anni.

Nuove dinamiche di gioco e percorsi per la Compagnia

Il secondo episodio ha preso il via con un montepremi iniziale di 328.950 euro, frutto delle sfide collettive affrontate dal gruppo tra decisioni strategiche e prove fisiche. La prima tappa della puntata, denominata "Trekking dei serpenti", si è rivelata una delle prove più impegnative per i concorrenti, portando il montepremi complessivo a scendere a 307.450 euro al termine dell'episodio. La struttura del format prevede che il percorso della Compagnia sia costellato da incontri, tentazioni e prove che mettono alla prova la solidità e la strategia del gruppo, il tutto sotto la guida esperta di Caressa.

L'esperimento sociale di Sky mira a esplorare le reazioni dei partecipanti di fronte a prove anche psicologiche, offrendo agli spettatori l'opportunità di riflettere sui limiti umani e sulle scelte compiute di fronte a ingenti somme di denaro. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno, sempre su Sky e in streaming su Now, quando la Compagnia incontrerà una speciale tentatrice: la cantante Orietta Berti, pronta a proporre una nuova e irresistibile sfida.

Format, produzione e accoglienza di Money Road

"Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo" si conferma un format Sky Original, concepito per combinare elementi tipici del reality show con le dinamiche delle competizioni a premi. Prodotto da Blu Yazmine, il programma è ambientato, come nelle edizioni precedenti, in luoghi non convenzionali che fungono da scenario per le prove cui la Compagnia è sottoposta.

La conduzione di Fabio Caressa ha rappresentato fin dall'inizio un elemento di continuità e credibilità per il pubblico, grazie alla sua consolidata esperienza in ambito televisivo.

I dati di audience delle prime due puntate evidenziano una chiara crescita d'interesse per il programma, sia sul fronte televisivo che sulle piattaforme digitali. Questo successo è amplificato dall'effetto moltiplicatore generato dalla condivisione e discussione degli episodi sui social media. Il meccanismo di inserimento di nuovi partecipanti in corso d'opera, unito all'alternanza tra prove di resistenza, tentazioni economiche e risvolti psicologici, contribuisce al successo di un format che si distingue nell'offerta Sky Original. Il programma si inserisce con successo nel filone degli esperimenti sociali televisivi, rinnovando il proprio pubblico e confermando l'attenzione verso i temi dell'etica e della scelta condivisa.