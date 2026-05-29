In queste ore sul web si sta parlando molto di un commento che la zia di Gianmarco Steri ha scritto sotto all'ultimo post Instagram di Elisa Leonardi, quello con il quale ha riassunto il suo percorso a Uomini e donne. La signora ha definito la corteggiatrice finta come il fidanzato Ciro Solimeno, e ciò ha suscitato la furiosa reazione dei fan della coppia e di alcuni parenti del tronista campano.

Attacco alla coppia di Uomini e donne

Nel giorno in cui calerà il sipario sull'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, in rete si sta parlando insistentemente di una frecciatina che la zia di Gianmarco ha lanciato all'ultima coppia che si è formata in studio.

"Sei finta come Ciro, coppia perfetta", ha scritto la signora sotto al post con il quale Elisa ha riassunto la sua avventura nel dating-show.

Quest'attacco alla corteggiatrice, e di conseguenza al suo nuovo fidanzato, non è passato inosservato soprattutto perché è arrivato da una parente dell'ex rivale in amore del tronista napoletano, la stessa che mesi fa aveva criticato Cristina dopo la rottura con suo nipote.

La reazione dei diretti interessati

Il duro commento della zia di Gianmarco ha fatto storcere il naso ai tanti fan della nuova coppia, tutti pronti ad esporsi per difendere il sentimento che è nato tra loro negli studi di Uomini e donne.

"Ma cosa ci fa lei su questo profilo?", "Perché non pensa a suo nipote?", "Che tristezza", "Andasse a commentare Gianmarco e Martina, che cosa vuole?

", "Ma chi le ha chiesto un parere?", si legge su Instagram.

Elisa e Ciro, invece, per il momento hanno preferito non replicare a questa pungente frecciatina.

Le parole della zia di Ciro

Se Elisa e Ciro hanno preferito rimanere in silenzio, una zia del tronista di Uomini e donne ha preso la parola su Instagram e ha fatto un discorso che hanno condiviso in tanti.

"Molti si stanno mangiando il fegato. Ciro ha fatto un bellissimo percorso e la scelta è stata meravigliosa, capisco che per molti questo è un boccone amaro da digerire", ha scritto la parente di Solimeno senza citare direttamente il commento della zia di Gianmarco.

A proposito del barbiere, non si è ancora esposto pubblicamente neppure per prendere le distanze da tutto quello che è successo.