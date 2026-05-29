Debutterà a settembre su Netflix Physical: 100 – Italia, il nuovo reality show che metterà alla prova la resistenza fisica di cento concorrenti. Ispirato al successo sudcoreano, il format italiano vedrà sfidarsi nomi come l'ex campione olimpionico Jury Chechi e la conduttrice Elisabetta Canalis. Condotto da Nicola Savino, lo show è una gara estrema per il titolo di "fisico perfetto" e un montepremi di 100.000 euro.

Il programma vanta partecipanti vari: da professionisti dello sport a celebrità e influencer. Previste prove spettacolari che testeranno fitness, forza e superamento di ostacoli fisici e mentali.

Oltre a Chechi e Canalis, il cast include Filippo Magnini (nuoto), Viviana Bottaro (karate), Fabio Ferrari (wrestling), Alice Veglio (bodybuilder), Rossella Fiamingo (scherma), Matilde Brandi (allenatrice) ed Emanuela Fiorelli (personal trainer). Savino ha evidenziato come la gara, "sfida fisica e mentale senza precedenti", "metterà in luce non solo forza, ma anche coraggio e determinazione dei concorrenti".

Il format internazionale e l'adattamento italiano

Il format si ispira all'originale coreano "Physical: 100", già fenomeno internazionale su Netflix. La versione italiana mantiene la struttura: cento concorrenti, prove sempre più impegnative, eliminazioni costanti fino all'incoronazione del vincitore.

Ogni episodio, in scenografie d'impatto, vedrà i partecipanti cimentarsi in sfide di resistenza, forza e strategia. L'obiettivo è coinvolgere appassionati di sport e pubblico generalista, valorizzando spirito competitivo e spettacolo.

La presenza di atleti di alto profilo aggiunge prestigio. Jury Chechi, il “Signore degli Anelli”, torna in TV in una veste inedita, mentre Elisabetta Canalis si misura in pura competizione fisica. I produttori hanno garantito prove "pensate per mettere alla prova la resistenza, senza sconti", e che "l’imprevedibilità delle eliminazioni renderà il gioco avvincente".

Un mix vincente di sport, spettacolo e celebrità

L'edizione italiana di "Physical: 100" si distingue per la trasversalità dei partecipanti.

Il mix di professionisti del fitness, personaggi dello spettacolo e influencer mira ad ampliare la platea. Gli ideatori hanno sottolineato come la competizione racconterà storie personali di determinazione e sacrificio, legando lo spettacolo al vissuto umano dei concorrenti.

L'interesse italiano per fitness e programmi sportivi è in crescita. L'arrivo di "Physical: 100 – Italia" è una novità per i reality show nazionali, parte della strategia Netflix di adattare format internazionali. L'appuntamento per il pubblico, tra sport, spettacolo e storie di sfida, è a settembre con la prima stagione.