Dal 14 luglio è disponibile “Ripudia”, il nuovo podcast originale di Chora Media ed Emergency. La serie, in cinque episodi, propone una riflessione sulla pace come scelta culturale, politica e morale, riportando al centro del dibattito pubblico l'articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra”. Questo principio è oggi più che mai rilevante, dati i 65 conflitti armati globali e un linguaggio pubblico spesso permeato dalla logica bellica. I cinque episodi vedono la partecipazione di voci autorevoli del giornalismo e della cultura: Francesca Mannocchi, Marco Damilano, Mario Calabresi, Tomaso Montanari e Simone Pieranni.

Ogni episodio invita a riflettere sulla pace come pratica quotidiana basata su parole, memoria, politica e responsabilità collettiva.

Un progetto per la pace e l'impegno civile

Il podcast “Ripudia” si inserisce nella campagna R1PUD1A di Emergency, che ha coinvolto oltre 650 Comuni, 1.500 scuole e 300 tra cinema, teatri e festival. L'iniziativa ha raccolto più di 81.000 firme per l'appello “Io obietto la guerra” tramite ripudia.it. Emergency, impegnata per i diritti umani e contro i conflitti, sottolinea l'urgenza della pace.

Alla realizzazione del podcast hanno contribuito numerosi professionisti della comunicazione e della produzione audio. Il coordinamento è stato gestito da project manager e producer.

L'attualità dell'articolo 11 della Costituzione e il suo impatto

Al centro della serie c’è l'articolo 11 della Costituzione italiana, caposaldo imprescindibile per l'identità repubblicana. Il podcast esplora il significato storico e l'attualità del ripudio della guerra, suggerendo un principio da difendere e declinare in chiave contemporanea. La partecipazione di autori come Tomaso Montanari e Mario Calabresi arricchisce il progetto, affrontando la dimensione linguistica della pace e il suo radicamento nella coscienza civile e nel tessuto sociale del Paese. “Ripudia” è un’iniziativa di narrazione collettiva che coinvolge ascoltatori e istituzioni, promuovendo una ridefinizione del lessico e delle pratiche legate alla pace, partendo da un articolo costituzionale che mantiene, oggi più che mai, il suo significato di scelta chiara e impegno condiviso.