Tornano in tv le sfide più riconoscibili del piccolo schermo, quelle in cui quattro spose si mettono in gioco nel giorno più importante della loro vita, tra romanticismo, sogni e inevitabili rivalità. Anche in questa nuova stagione di Quattro Matrimoni, Costantino della Gherardesca torna a commentare l’agguerrita competizione, in arrivo da domenica 31 maggio su Sky e in streaming su Now.

Il meccanismo

Il meccanismo del format Sky Original, prodotto da Banijay Italia, resta invariato: in ogni episodio quattro spose partecipano ai matrimoni delle altre concorrenti e valutano cerimonie e feste assegnando un voto da 0 a 10 su quattro categorie — abito, cibo, location ed evento complessivo.

Alla fine di ogni puntata, le partecipanti svelano i propri punteggi, tra critiche e confronti spesso accesi, dando vita a una classifica provvisoria che può essere ribaltata dal bonus assegnato da Costantino, che attribuisce a una sola sposa 10 punti decisivi.

A decretare la vincitrice è l’arrivo di una limousine con a bordo il marito della sposa che ha totalizzato il punteggio più alto: la coppia vincente si aggiudica così il viaggio di nozze.

La data di debutto

Il debutto della nuova stagione è fissato per domenica 31 maggio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, anche on demand e su Sky Go. Nel primo episodio si sfideranno quattro spose che hanno deciso di trasformare il proprio matrimonio in una vera e propria dichiarazione di stile e personalità: Katiuscia, 32 anni di Cosenza, amante dei viaggi di coppia; Eleonora, 32 anni di Pesaro, che porta nel suo matrimonio le atmosfere e le tradizioni irlandesi; Helen, 31 anni di origini colombiane, intenzionata a celebrare le sue radici sudamericane con balli e colori tipici; e Samantha, 29 anni di Padova, che ha scelto un’atmosfera ispirata a un black elegant party.

Quattro donne diverse per carattere e gusti, ma unite dalla stessa ambizione: rendere il proprio matrimonio il più memorabile possibile, con grande attenzione a ogni dettaglio e con il desiderio di essere protagoniste assolute del loro giorno speciale.