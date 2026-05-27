Rossella Erra, nota opinionista televisiva e volto apprezzato di “Ballando con le stelle”, ha deciso di intraprendere azioni legali contro le gravi minacce e gli insulti ricevuti sui social media. La sua scelta di rivolgersi alle autorità per tutelarsi dagli attacchi online è stata raccontata in televisione, durante la trasmissione “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, e ampiamente ripresa dai media. Erra ha rivelato di essere bersaglio di offese sistematiche, molte delle quali mirate al suo aspetto fisico, da parte di decine di utenti.

La testimonianza in diretta a “La volta buona”

Durante la puntata di “La volta buona”, Rossella Erra ha condiviso con il pubblico alcuni dei messaggi offensivi ricevuti, definendoli lei stessa “leggeri” rispetto ad altri ben più gravi che non potevano essere riprodotti in diretta. Tra le offese più esplicite lette in trasmissione, figurano frasi come: “Hai un fisico che definirei volgare, chiatta e piuttosto bruttarella” e “Non è un’attrice, è una vacca pronta per il macello in occasione della pasqua”. La situazione è degenerata fino a includere vere e proprie minacce di morte, spingendola a intraprendere la via legale. Anche il suo avvocato, intervenuto per invitare gli utenti alla moderazione dei toni, è stato a sua volta oggetto di insulti.

L'identità degli aggressori e la reazione di Rossella Erra

La scoperta più amara per Rossella Erra è stata l'identità dei suoi aggressori. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dietro i profili che la insultano non si celano account anonimi o bot, ma persone con una vita sociale e professionale apparentemente normale e insospettabile. Tra gli autori degli attacchi figurano un nonno di famiglia, un membro di un consiglio comunale, un ragioniere e un padre che si mostra orgoglioso accanto alla figlia sui social. Le offese si sono trasformate in minacce esplicite e inquietanti, come “Se ti incontrassi ti prenderei a botte”. In seguito a questi episodi, Erra ha vissuto momenti di profondo disagio e terrore psicologico, arrivando a sospendere la sua attività sui social per diversi giorni, paralizzata dal timore di leggere nuove notifiche.

Rossella Erra: volto noto della televisione e impegno sociale

Rossella Erra è un volto molto conosciuto della televisione italiana, apprezzata in particolare per il suo ruolo di opinionista e “custode del tesoretto” nel popolare programma “Ballando con le stelle”. La sua schiettezza e la sua autenticità l'hanno resa una figura amata dal pubblico. Negli ultimi anni, si è distinta anche per il suo impegno pubblico contro il body shaming e le discriminazioni online, diventando un simbolo nella lotta contro l'odio sul web.