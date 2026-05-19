La seconda stagione di "The Agency", la serie di spionaggio con protagonista Michael Fassbender, debutterà su Paramount+ il 21 giugno 2026. Tutti i dieci episodi saranno resi disponibili contemporaneamente, offrendo agli spettatori un'esperienza di visione completa. La serie, accolta positivamente nel 2024, è stata rapidamente rinnovata, consolidando la sua posizione nel panorama internazionale.

Al centro della narrazione ritroviamo Michael Fassbender nei panni di Brandon “Martian” Colby, un enigmatico agente della CIA coinvolto in intrighi internazionali.

La trama della nuova stagione si preannuncia intensa: Martian si trova "tradito, compromesso e perseguitato dalla donna che non è riuscito a salvare". Il suo mondo è sconvolto da una caccia alla talpa che getta nel caos la Station di Londra. In questo scenario di lealtà in frantumi, "la verità diventa un’arma e l’unica via di uscita di Martian è quella di immergersi ancor più nel rischio", suggerendo un'escalation di pericoli.

Cast e produzione della nuova stagione

Oltre a Michael Fassbender, il cast della seconda stagione include talenti internazionali come Jeffrey Wright, Jodie Turner‑Smith, Katherine Waterston, Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot‑Leon, India Fowler, Andrew Brooke, Christian Ochoa Lavernia, Reza Brojerdi, Ambreen Razia, Alex Reznik e l'iconico Richard Gere.

Le guest star Dominic West e Hugh Bonneville arricchiscono ulteriormente la serie. Tra i ruoli ricorrenti figurano Medalion Rahimi, Tessa Ferrer, Clayne Crawford, Keanush Tafreshi e Raza Jaffrey.

La produzione si avvale nuovamente dell'esperienza degli sceneggiatori e produttori esecutivi Jez Butterworth e John‑Henry Butterworth. A loro si uniscono nomi di prestigio come David C. Glasser, Ron Burkle, George Clooney e Grant Heslov. L'ambientazione della nuova stagione si sposta tra diversi scenari europei, con la centrale CIA di Londra come fulcro di sospetti, lotte di potere interne e audaci operazioni sul campo. Martian dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte e una progressiva perdita di punti di riferimento morali e personali.

L'eredità di "Le Bureau des Légendes"

"The Agency" è una rilettura contemporanea della pluripremiata serie francese "Le Bureau des Légendes" (nota anche come "The Bureau"). Questa produzione originale, ideata da Eric Rochant e lanciata da Canal+ nel 2015, ha ridefinito il genere dello spionaggio grazie alla sua capacità di rappresentare con realismo e attenzione psicologica il lavoro degli agenti sotto copertura, ottenendo riconoscimenti internazionali.

L'adattamento anglofono di "The Agency" è uno dei primi tentativi di reinterpretazione con un cast prevalentemente internazionale, mantenendo una forte aderenza agli stilemi della serie madre. La presenza di Michael Fassbender e il coinvolgimento di figure di spicco dell’audiovisivo globale conferiscono alla serie una visibilità significativa.

L'approccio realistico alle trame spionistiche e le scenografie curate, che evocano capitali europee strategiche, rafforzano il legame con la tradizione di "Le Bureau des Légendes", offrendo uno sguardo aggiornato e accattivante per un pubblico mondiale.