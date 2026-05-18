”Non mollare”, questo è ciò che era apparso sul profilo Facebook di Claudio Lippi rivolto ad Adriano Celentano. L'ex conduttore televisivo aveva parlato di un ricovero d'urgenza per l'88enne, ma Claudia Mori è intervenuta per fare chiarezza sulle reali condizioni di salute di suo marito: "Solo controlli di routine". Dunque la notizia diffusa nella tarda serata di domenica 17 maggio risulta essere una fake news.

La smentita di Claudia Mori

In seguito alle voci riguardanti un ricovero d'urgenza per Adriano Celentano, Claudia Mori è intervenuta per metterle a tacere.

La moglie del "Ragazzo della via Gluck" ha precisato che l'88enne si è solamente sottoposto a dei controlli medici di routine. Dunque non c'è da aspettarsi nessun miracolo né tantomeno c'è stato un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Claudio Lippi seppur in buona fede si è affidato ad una fake news.

Il post di Claudio Lippi

Domenica 17 maggio intorno alle ore 23:00, Claudio Lippi aveva pubblicato un post su Facebook in cui aveva raccontato un aneddoto legato al suo primo incontro con Adriano Celentano. A seguire l’ex conduttore televisivo aveva allarmato i fan: “Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute".

Infine il diretto interessato aveva concluso con un messaggio di speranza: “Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli”.

In un secondo post Claudio Lippi si era scusato per aver commesso degli errori di ortografia, spiegando che la notizia lo aveva lasciato sbigottito ed a fatica era riuscito a trattenere le lacrime.

Dubbi da parte del web

In seguito al post di Claudio Lippi, sul web erano stati diversi i commenti da parte degli utenti. Un utente aveva scritto: “Claudio ma sei sicuro di quello che stai dicendo?”. Un altro utente aveva affermato: “Non riesco a credere a ciò che leggo”. Tra gli utenti c’è chi aveva aggiunto: “Com’è possibile che sul web nessuno ne sappia nulla?”.

Un altro utente aveva invece commentato: “Forza Adriano, non mollare”. Un altro utente aveva ipotizzato che si trattasse di IA: “Secondo me è una notizia infondata”. Tra i vari utenti però c'è anche chi non aveva mai creduto al post dell'ex conduttore Mediaset e anzi lo aveva invitato a non diffondere fake news.