Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dall'11 al 17 maggio svelano che Yildiz accetterà la proposta di matrimonio di Nadir dopo aver scoperto che Leyla aspetta un figlio da Halit.

Nuvo scontro tra Ender e Sahika

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 11 a domenica 17 maggio su Canale 5 prendono il via dal nuovo lavoro di Yildiz. Quest'ultima, infatti, accetterà la proposta di Nadir che le chiederà di diventare la nuova presentatrice del meteo. Intanto, Halit inviterà a cena a casa sua Leyla, dove la ragazza conoscerà i suoi figli.

Ender e Sahika saranno protagoniste dell'ennesimo scontro. Ender accuserà la cognata di averle tenuto nascosto l'hard disk che Nadir le aveva consegnato. Successivamente, però, Kaya troverà il suddetto hard disk nella cassaforte e sospetterà ce la moglie abbia messo in scena la finta sparizione dell'oggetto solo per mettere sua sorella in cattiva luce ai suoi occhi.

Halit furioso con Leyla

Ender e Nadir organizzeranno una festa di compleanno a sorpresa in onore di Yildiz. Poco tempo dopo, Yildiz e Zeha incontreranno in un locale Leyla e Sahika. In quest'occasione, Sahika rivelerà a Yildiz che Leyla aspetta un figlio da Halit. Sconvolta per la notizia, Yildiz si recherà in ufficio da Halit sorprendendolo durante una riunione con Nadir e accetterà al proposta di quest'ultimo di diventare sua moglie davanti a tutti i presenti.

Ender racconterà ad Halit che Yildiz ha scoperto della gravidanza attraverso Sahika.

Yildiz riceverà delle allettanti proposte economiche da parte di due aziende interessate ad acquistare la sua purea di mele. A questo punto, Ender metterà in guardia Nadir: adesso che sta per diventare ricca e indipendente, convincere Yildiz a sposarlo sarà molto difficile.

Halit scoprirà che Leyla aveva corrotto il medico affinché testimoniasse il falso circa la sua gravidanza. Furioso con la donna, le dirà di non volerla mai più rivedere.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Halit e Yildiz sono giunti allo scontro e Argun ha perso il controllo. Leyla inoltre ha reso la situazione ancora più tesa annunciando al suo amante di voler chiudere la relazione. Yigit ha accettato la proposta dei genitori di andare a studiare in Svizzera. Lila ha deciso di fargli una sorpresa raggiungendolo in aeroporto ma lo ha visto in compagnia di un'altra ragazza.