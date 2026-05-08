Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kaya apprenderà che Ender Celebi gli ha nascosto di essere entrata in possesso di alcune azioni dell'azienda Argun. L'avvocato apparirà così risentito verso la moglie da prendere le distanze da lei.

Sahika accusa Ender di aver mentito a Kaya

Zehra verrà sequestrata da alcuni finti poliziotti durante la festa per la nuova casa di Halit. Ender accuserà sua cognata di essere la responsabile del rapimento a causa delle similitudini con quello di Yigit.

Kaya, invece, vorrà credere nella buonafede di Sahika. Quest'ultima, a questo punto, vorrà dimostrare la sua innocenza ad ogni costo, credendo che ci sia Ender dietro tutto questo per metterla in cattiva luce agli occhi di Kaya. La donna sarà all'oscuro che i veri responsabili del rapimento sono Kerim e Mert, intenzionati a far fallire l'holding Argun. Sahika mostrerà ad Halit i tabulatici telefonici per dimostrare di non avere niente a che fare col rapimento di Zehra. La donna sbugiarderà poi Ender, accusandola di tenere nascosto al marito di essere entrata in possesso del 10% delle azioni dell'azienda.

Kaya prende le distanze da Celebi

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la rivelazione manderà in tilt Kaya, sopratutto quanto Ender confermerà tutto.

L'avvocato prenderà le distanze dalla moglie, rifiutando di ascoltare le sue ragioni. Ender, a questo punto, confiderà al marito che Sahika aveva provato ad ucciderla qualche mese prima. L'uomo non crederà alle parole di Celebi e disgustato interromperà il confronto. Kaya dirà poi alla sorella di non avercela con lei ma di essere stanco dei continui scontri in famiglia. Caner e Yigit aiuteranno Ender a farsi perdonare dall'avvocato. Allo stesso tempo, Sahika cercherà di far fallire le nozze del fratello, confidando a Kerim di sospettare che era stata la cognata a far rapire Zehra.

Yigit ha accettato di trasferirsi in Svizzera per studiare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Yildiz ha pedinato le mosse di Halit, trovandolo all'interno di una casa in atteggiamenti compromettenti con Leyla.

La donna è corsa alla tenuta, dove ha chiesto ad Aysel di fare le sue valigie e quelle di Halitcan. Yildiz ha chiesto ospitalità a casa di Emir dove gli ha confidato il tradimento di Halit.

Nel frattempo, Yigit ha accettato di lasciare Istanbul per andare a studiare in Svizzera. Il giovane ha preferito tenere all'oscuro Lila della novità ma lei ha finito per scoprire tutto. La donna ha detto a Zehra di temere di perdere il figlio di Ender e Kaya.