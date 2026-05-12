Sono passati un paio di mesi da quando Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca e con lui ha lasciato Uomini e donne. In questi giorni, però, i due sono tornati alle chiacchiere per una crisi che la tronista ha confermato a Lorenzo Pugnaloni l'11 maggio. La ragazza ha svelato che il fidanzato sarebbe sparito per giorni dopo una lite, ma che poi l'avrebbe cercata per smentire le voci di tradimento che stavano circolando sul web nelle ultime ore.

La versione di Sara

Da alcune ore sul web si sta parlando di uno sfogo che Sara ha avuto su Instagram, un messaggio che la giovane ha postato ("Il lupo perde il pelo ma non il vizio") e che tanti hanno ricollegato al suo fidanzato.

Deianira Marzano, inoltre, ha aggiunto che la tronista e il corteggiatore di Uomini e donne si sarebbero lasciati a causa di un tradimento di lui.

Lorenzo Pugnaloni ha contattato la ragazza e le ha chiesto di commentare le tante voci che hanno impazzato in rete negli ultimi giorni.

"Non so cosa è successo. Io so solo che abbiamo litigato e lui è sparito per quattro giorni", ha esordito la protagonista del dating-show nel racconto della sua versione dei fatti.

La delusione della tronista di Uomini e donne

Stando sempre a quello che ha dichiarato Sara poche ore fa, Alessio si sarebbe fatto vivo solo dopo che sul web hanno cominciato a circolare chiacchiere e teorie sul loro rapporto.

"Ha negato ogni tradimento e mi ha chiesto scusa, ma io ora sono ferita e non so cosa fare", ha concluso la protagonista di quest'edizione di Uomini e donne.

Al momento, dunque, la ragazza ha confermato il momento di crisi che sta vivendo con il fidanzato, ma ha indirettamente smentito le voci di una rottura definitiva.

L'ironia dei fan sui social

La notizia del gelo che è calato tra Sara e Alessio a pochi mesi dalla scelta, ha scatenato l'ironia dei fan di Uomini e donne che non hanno mai creduto in questo rapporto.

"Praticamente sono durati meno di un mio shampoo", "Si conoscono in un programma per mesi, stanno insieme un paio di settimane e poi si tradiscono, un copione già visto e rivisto", "Ormai queste coppie non durano neanche un'estate", "Meglio riderci su", "I troni di quest'anno sono stati un flop totale", si legge su X.