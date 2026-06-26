La risoluzione consensuale del contratto tra Amadeus e Warner Bros. Discovery è stata annunciata, ponendo fine anticipatamente alla collaborazione biennale. L'accordo, avviato nel 2024 tra il noto conduttore e la media company internazionale, si è concluso ufficialmente il 26 giugno 2026 a Roma.

Nei due anni di partnership, Amadeus ha realizzato diversi programmi per l'emittente Nove. Alessandro Araimo, AD di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha dichiarato: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità.

Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco”.

Il gruppo ha ringraziato il conduttore per "la professionalità dimostrata e il valore profuso da lui e dalla sua squadra nei progetti". Amadeus ha affermato: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”.

La collaborazione e il futuro di Amadeus

Il contratto del 2024 fu un passo significativo per la programmazione di Nove. Amadeus ideò format originali, estendendo la sua notorietà oltre i canali pubblici. La partnership mirava a rafforzare la presenza di Warner Bros.

Discovery nel mercato televisivo italiano, avvalendosi di un volto riconosciuto.

Con la risoluzione consensuale, si sono aperte diverse ipotesi sul futuro professionale di Amadeus, inclusa una possibile strategia che contempli un ritorno nel servizio pubblico radiotelevisivo, come la Rai. Tuttavia, al momento, non sono giunte conferme ufficiali dalle parti coinvolte.

Warner Bros Discovery nel panorama televisivo

Warner Bros. Discovery è tra le principali media company internazionali in Italia. Il canale Nove ha registrato crescita negli ascolti, anche grazie a figure di spicco come Amadeus. L'investimento in programmazione originale e il coinvolgimento di nomi storici è una strategia per consolidare il proprio ruolo.

La collaborazione con Amadeus si inseriva in questa traiettoria di crescita e innovazione.

Il gruppo Warner Bros. Discovery si prepara a una nuova fase, proseguendo lo sviluppo di progetti originali e mantenendo la sua posizione di rilievo. La conclusione anticipata del contratto con Amadeus segna un momento importante nel rapporto tra personaggi televisivi e grandi media company, prefigurando nuovi scenari nell'intrattenimento nazionale.