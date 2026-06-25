Il celebre violinista tedesco-americano David Garrett si prepara a lanciare il suo nuovo album, intitolato 'Immortal', il 9 ottobre, sotto l'etichetta Deutsche Grammophon. Il progetto è anticipato dal singolo 'Puccini: Nessun Dorma', disponibile dal 26 giugno. 'Immortal' si configura come un lavoro profondamente personale e ambizioso, concepito per rendere omaggio all'eredità senza tempo della musica classica. Attraverso reinterpretazioni che uniscono una prospettiva contemporanea a un profondo rispetto per la tradizione, Garrett celebra alcuni dei più grandi compositori della storia, tra cui Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy e John Williams.

L'opera riflette la convinzione che la musica possa trascendere il tempo, avvicinandosi all'idea stessa di immortalità.

Questo nuovo disco giunge dopo il successo del precedente album, 'Iconic' (2022), che ha ottenuto la certificazione disco d'oro, segnando un ulteriore capitolo nel percorso artistico di Garrett. Il musicista stesso ha espresso la sua visione, affermando: “Se parliamo di ciò che si avvicina all’immortalità, l’arte – e in particolare la musica – è qualcosa che resiste al tempo”. Ha inoltre aggiunto di essersi “assunto la responsabilità di rendere giustizia a ciascun compositore nel modo in cui ho affrontato la sua opera” negli ultimi dodici mesi. L'album sarà disponibile in due edizioni: una standard con venti brani e una deluxe con venticinque.

Tutti gli arrangiamenti sono stati curati personalmente da Garrett, che ha messo a frutto la sua formazione accademica in composizione per imprimere una visione artistica distintiva a ogni dettaglio del progetto.

Collaborazioni e struttura del progetto

Per la realizzazione di 'Immortal', David Garrett si è avvalso della collaborazione della The Prezent Orchestra e del pianista Julien Quentin. L'energia e la passione di questi artisti sono state fondamentali per arricchire il sound del disco, conferendo agli arrangiamenti una notevole forza espressiva e raffinatezza. Garrett ha evidenziato come ogni brano sia frutto di un profondo impegno verso l'autenticità e di una spiccata sensibilità musicale, con l'obiettivo di coinvolgere pubblici di diverse generazioni attraverso la rilettura della musica classica in chiave moderna.

Il progetto si propone dunque non solo come un sentito tributo ai grandi compositori della storia, ma anche come un ponte per unire generazioni differenti, celebrando l'autenticità e superando i confini del tempo attraverso il potere dell'arte. A conferma del suo respiro internazionale, David Garrett intraprenderà un tour mondiale dedicato a 'Immortal' a partire da febbraio 2027, portando la sua musica in importanti teatri e arene globali.

Il percorso artistico e il legame con il pubblico

La discografia di Garrett testimonia una costante esplorazione tra diversi generi musicali, un aspetto apprezzato e seguito dalla sua fan community italiana, 'The Strings Society'. Questo sito, interamente dedicato al violinista, raccoglie recensioni di concerti, interviste e gallerie fotografiche delle sue esibizioni, come quella alla Reggia di Caserta del 17 settembre 2019.

Il coinvolgimento attivo della community, evidente anche nella sezione 'Fan Wall' dove i membri condividono ricordi ed esperienze dai concerti – tra cui quelli di Milano e Amburgo nel 2026 – sottolinea il profondo legame tra David Garrett e il suo vasto pubblico.

L'annunciato tour mondiale del 2027 si inserisce in una serie di appuntamenti internazionali che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con esibizioni in importanti contesti europei come Monaco, Berlino, Istanbul e Regensburg. Attraverso un repertorio che spazia dal crossover alla musica classica più tradizionale, David Garrett conferma il suo ruolo di spicco nel panorama musicale globale, riuscendo a coniugare l'entusiasmo del pubblico con un'elevata qualità artistica.

Ogni sua esibizione e ogni nuova pubblicazione discografica rafforzano i valori di condivisione e passione che la musica è in grado di ispirare, come ben evidenziato anche dalle iniziative della fan community 'The Strings Society', che mira a connettere appassionati da tutto il mondo, uniti dalla convinzione che la musica possa superare ogni confine.