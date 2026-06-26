Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la serie turca nota anche come Yasak Elma), dopo essere stato arrestato in seguito al tradimento di Mert, Kerim riuscirà a contattare Yildiz da un numero sconosciuto. Sarà una telefonata carica di emozione, durante la quale le confesserà i suoi sentimenti prima di essere bruscamente interrotto.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Mert incastra Kerim, scattano le manette

Kerim pagherà a caro prezzo la fiducia riposta in Mert. Convinto dall'amico a svuotare la cassaforte dell'azienda, il giovane cadrà in una trappola organizzata dallo stesso Mert, che lo denuncerà a Halit per conquistarne la fiducia.

Kerim verrà arrestato in flagranza e condotto in carcere.

La telefonata segreta di Kerim dal carcere

Nonostante la detenzione, Kerim troverà il modo di contattare Yildiz utilizzando il telefono di un poliziotto. "Non farmi domande, ascoltami e basta", le dirà non appena lei risponderà. La giovane, sorpresa da quella telefonata, gli chiederà subito se stia bene.

Kerim dice addio a Yildiz e confessa il suo amore

Con grande commozione, Kerim le confesserà che rivederla gli aveva fatto cambiare completamente i suoi progetti. "Avrei voluto che le cose andassero diversamente. Mi dispiace per tutto. Mi basta che tu sappia quanto ti ho amata davvero", le dirà. Quelle parole metteranno subito in allarme Yildiz.

"Perché parli come se fosse un addio?", gli domanderà. La risposta sarà ancora più dolorosa: "Perché ti sto dicendo addio".

La chiamata viene interrotta, Yildiz ingannata da Mert

Yildiz proverà a trattenerlo: "Aspetta, non riattaccare. Non sto capendo niente". Prima che Kerim possa raccontarle di essere stato arrestato e del tradimento di Mert, il poliziotto gli strapperà il telefono di mano. "Avevi detto che dovevi chiamare la tua famiglia e invece stai parlando con la tua fidanzata", gli dirà, interrompendo la conversazione.

La linea cadrà e Yildiz resterà senza risposte, ignara del fatto che Kerim si trovi in carcere e che Mert abbia fatto di tutto per impedirgli di mettersi in contatto con lei. Tutte le lettere che Kerim proverà a inviare a Yildiz verranno distrutte da Mert, impedendole di conoscere la verità.