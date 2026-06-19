L'attrice Anne Hathaway ha annunciato la sua terza gravidanza, scegliendo di condividere questo momento significativo durante una vacanza a Saint-Tropez. La star statunitense, celebre per ruoli iconici come quello ne "Il Diavolo Veste Prada", è stata immortalata sulla spiaggia del Jardin Tropezina, in Costa Azzurra. Le immagini, pubblicate in esclusiva dalla rubrica Page Six del New York Post, la ritraggono con il marito Adam Shulman, i loro due figli e un gruppo di amici, mostrando chiaramente il pancione e confermando le indiscrezioni sulla dolce attesa.

A ulteriore conferma, Hathaway ha poi condiviso un video sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato il pancione accompagnando le immagini con la didascalia: "x Baby, I’m yours x". Questo annuncio giunge in un anno particolarmente intenso per l'attrice, che ha preso parte a ben cinque produzioni cinematografiche, rafforzando la sua posizione nel panorama artistico globale. La decisione di rendere pubblica la gravidanza segue una serie di reportage fotografici che l'avevano già posta al centro dell'attenzione mediatica internazionale.

Famiglia e carriera: l'equilibrio di Anne Hathaway

Sposati dal 2012, Anne Hathaway e Adam Shulman sono già genitori di due figli, Jonathan Rosebanks e Jack. Nonostante siano una delle coppie più osservate di Hollywood, hanno sempre cercato di preservare la loro vita privata.

L'annuncio della terza gravidanza ha inevitabilmente catalizzato l'attenzione dei media globali, complice la visibilità delle fotografie scattate durante la loro permanenza a Saint-Tropez. Il Jardin Tropezina, scelto per la vacanza, è una delle spiagge più esclusive della Costa Azzurra, da sempre frequentata da celebrità e figure di spicco dello spettacolo.

La scelta di Hathaway di comunicare la notizia tramite i social media si allinea a una tendenza diffusa tra le star internazionali, che prediligono i canali digitali per condividere momenti personali importanti, superando i tradizionali comunicati stampa. Nel corso della sua carriera, l'attrice ha spesso affrontato con trasparenza i temi della maternità, del lavoro e della ricerca di un equilibrio tra impegni professionali e vita familiare, aspetti ormai intrinseci alla sua immagine pubblica.

Un 2026 di successi e nuove sfide per l'attrice

Il 2026 si conferma un anno particolarmente significativo per Anne Hathaway, che con la partecipazione a ben cinque film ha ribadito la sua posizione di interprete versatile e prolifica nel panorama cinematografico globale. Nata a Brooklyn nel 1982, l'attrice ha intrapreso la carriera cinematografica in giovane età, guadagnando presto il plauso di critica e pubblico. Ruoli in pellicole acclamate come “Les Misérables” e “Rachel sta per sposarsi”, per il quale ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice, hanno segnato tappe fondamentali. La sua carriera è costellata di collaborazioni con registi di fama e numerosi premi internazionali, inclusi un Academy Award e un Golden Globe.

L'annuncio della terza gravidanza sottolinea ancora una volta il ruolo preminente della famiglia nella vita di Anne Hathaway. Attraverso diverse interviste, l'attrice ha sempre evidenziato l'importanza di conciliare la maternità con una carriera di successo, ponendo l'accento sui valori della condivisione e del sostegno familiare, anche nei momenti di maggiore impegno professionale. La sua decisione di comunicare la notizia direttamente sui social network evidenzia una strategia comunicativa volta a costruire un rapporto più diretto e genuino con il suo pubblico.