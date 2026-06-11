Gli spoiler degli episodi americani di Beautiful in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Liam Spencer salverà la vita di Steffy Forrester e Sheila quando saranno minacciate con una pistola da Luna. Durante la colluttazione, l'uomo rimarrà ferito a un proiettile sparato dalla figlia di Poppy.

Luna punta una pistola contro Steffy e Sheila

Luna apparirà desiderosa di regolare i conti con Steffy e per questo non esiterà a puntarle contro un'arma da fuoco. Sheila interverrà nella situazione per salvare la nuora e accusare la darklady di star facendo un grande sbaglio.

La donna chiederà a Luna di abbassare la pistola e ascoltarla. Sheila chiederà alla ragazza di assumersi le proprie responsabilità come ha fatto lei con Steffy. La figlia di Poppy non ascolterà i consigli della donna, continuando a puntare un'arma contro la moglie di Finn. Allo stesso tempo, quest'ultima apparirà sprezzante del pericolo. Luna, a questo punto, alzerà la pistola contro Steffy, pronta a ucciderla senza pietà. Ma Sheila dimostrerà di essere più veloce di lei, dando vita a una lite con la darklady. Quest'ultima ferirà la madre di Finn al piede.

Liam salva Steffy ma viene ferito da una pallottola

Le anticipazioni statunitensi di Beautiful raccontano che Sheila sarà incapace di alzarsi mentre Luna avrà campo libero nonostante l'arrivo di Liam.

Quest'ultimo troverà Steffy e la suocera minacciate dalla darklady. Liam si getterà contro Luna per frenare la sua pazzia, riuscendo a strapparle la sua pistola anche se rimarrà ferito in pieno petto da uno sparo. Allo stesso tempo, la figlia di Poppy si prenderà una pallottola dallo Spencer. Intanto Finn farà il suo arrivo alla casa sulla scogliera trovandosi davanti a una scena agghiacciante. Il dottore chiamerà il 118 dopo aver trovato Liam, Sheila e Luna in fin di vita in seguito alla sparatoria.

Steffy è stata rinchiusa in una gabbia da Luna

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Beautiful che sono andati in onda di recente in Italia, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è apparsa in grande difficoltà a causa di Luna.

La donna è stata chiusa all'interno di una gabbia di ferro dopo essere stata avvelenata dalla figlia di Poppy. In questa circostanza, Steffy ha appreso che la donna è la vera assassina di Tom e Hollis.

Ridge, Taylor ma anche Finn sono apparsi molto preoccupati per la strana assenza di Steffy visto che non ha risposto ad alcune chiamate e non si è presentata ad un appuntamento di lavoro. Il dottore inoltre ha accusato dei sensi di colpa verso Luna, con la quale non ha avuto molti rapporti dal suo arrivo di Los Angeles. L'uomo ha deciso di andarla a trovare nel suo appartamento ma prima ha parlato con Bill.