Nelle prossime puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit, Ender Celebi (Sevval Sam) oltre a diventare di nuovo nemica di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) per le nozze improvvise con Halit Argun (Talat Bulut), scatenerà la furia anche del figlio Yigit Ekinci (Dogac Yildiz), che addirittura la rinnegherà come madre.

Yildiz separata dal figlio Halitcan, Yigit ritorna dagli Stati Uniti

Ben presto, Halit si vendicherà di Yildiz, proprio quando sarà tutto pronto per il loro nuovo matrimonio. L’imprenditore vorrà farla pagare all’ex moglie, con la convinzione che abbia intrapreso una tresca clandestina con Kerim.

Per ottenere delle foto compromettenti di Yildiz e il presunto amante, Halit farà credere a Sahika che sposerà lei il giorno delle nozze. Tuttavia, Argun spiazzerà sia Yildiz e Sahika, annunciando di fronte a tutti gli invitati di aver già sposato Ender.

Il giorno seguente, Halit separerà Yildiz da loro figlio Halitcan, invece Yigit ritornerà dagli Stati Uniti senza alcun preavviso, in cui si era recato per fare pace con Lila. Dopo aver riabbracciato il ragazzo, sia Caner ed Emir eviteranno di metterlo al corrente della recente unione tra Halit e sua madre Ender. In particolare, quest’ultima vorrà evitare che il figlio Yigit incontri suo padre Kaya, per spiegargli la ragione della loro separazione.

Erim prende le difese della madre

A mettere al corrente Yigit del matrimonio della madre Ender, ci penserà sua zia Sahika. La reazione del giovane sarà durissima, visto che si scaglierà contro sua madre, che verrà difesa da suo fratello Erim. Quest’ultimo ricorderà a Yigit che lui non si era affatto opposto, quando loro madre Ender e Kaya si sono sposati. Nonostante ciò, Yigit si infurierà ulteriormente, e accuserà la madre Ender di essere diventata di nuovo la moglie di Halit soltanto per interesse.

Per concludere, Yigit dirà a Ender di non considerarla più sua madre. Ancora una volta, Sahika coglierà l’occasione per far schierare il nipote dalla sua parte, per continuare a portare al termine la sua guerra contro Ender.

Riepilogo: Sahika si è finta fidanzata con Kerim

Nelle puntate recenti, Sahika si è finta fidanzata con Kerim, il CEO dell’Argun Holding, facendo sprofondare nella disperazione Yildiz. Quest’ultima non l’ha presa affatto bene, appena ha saputo che il suo pretendente ha una relazione con Sahika. Nel contempo, sempre a proposito di Yildiz, sua madre Asuman ha sperato nel suo ritorno di fiamma con Halit.