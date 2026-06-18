A differenza delle puntate trasmessa in Italia, le trame americane di Beautiful sono avanti. Gli spoiler infatti, parlano di un nuovo intrigo amoroso visto che RJ è pronto a conquistare Dylan ma il suo intento non sembra essere quello di avviare una nuova relazione, ma solamente far ingelosire la sua ex Electra che a sua volta ha intrapreso una frequentazione con Will.

Beautiful: anticipazioni dall'America

I problemi tra la famiglia Logan e Forrester non sembrano mai terminare in Beautiful. Le anticipazioni americane parlano infatti di un nuovo intrigo per via della nascita di una nuova coppia formata da RJ e Melissa Dylan.

Melissa Dylan è un personaggio che in Italia non è ancora arrivato, ma nelle trame americane risulta essere la principale rivale di Electra poiché essendo la maestra di Hayes ha cercato di conquistare lo Spencer. In un secondo momento, però, la donna ha chiuso la relazione è ha anche promesso alla Forrester che non intraprenderà più una liaison con un membro dell'azienda. Accordo che non è stato mantenuto, visto che Melissa non ha esitato un momento a ricambiare le avances di RJ.

In realtà Ridge Junior non sembra essere minimamente interessato alla Dylan, ma il suo intento è solo quello di far ingelosire la sua ex Electra. Quest'ultima infatti, potrebbe avere una reazione piuttosto dura nel vedere il Forrester al fianco della sua rivale, soprattutto dopo il patto che avevano stipulato.

Chi è la new entry Melissa Dylan

Melissa Dylan è la nuova entrata nelle trame della soap opera americana.

La ragazza non è solo un nuovo acquisto della Forrester Creations, ma è la cugina di Remy ovvero l'ex stalker di Electra e innamorato di Deke (figlio di Deacon e fratello di Hope), attualmente stilista della Logan Fashion. Il personaggio di Melissa potrebbe scatenare la gelosia di Will, visto che la donna si è messa con uno dei suoi "nemici". Inoltre lo Spencer è alle prese con il licenziamento dall'azienda.

Dove e quando seguire la soap

Attualmente non è possibile sapere quando verranno trasmesse in Italia le puntate che stanno andando in onda in America. Tuttavia gli episodi continuano ad andare in onda regolarmente dal lunedì al venerdì alle ore 13:40 su Canale 5,mentre la domenica vengono trasmesse puntate più lunghe. È possibile recuperare gli episodi su Mediaset Infinity o Tim Vision.