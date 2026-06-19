Alla Juventus continua la ricerca sfrenato per portare un attaccante di calibro al tecnico Luciano Spalletti. In cima alla lista dei desideri per questo calciomercato restano Sorloth, Brahim Diaz e Kualo Muani. Giovanni Carnevali però ha iniziato a guardare anche nel campionato di Serie A ed a quanto pare ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo e Santiago Castro.

Juve: ritorno di fiamma con Zaniolo, ma occhio al Milan

In casa Juve con l'addio di Vlahovic, la dirigenza sta cercando un attaccante di calibro per rafforzare la rosa in vista delle tre competizioni da giocare nella stagione 2026/2027.

Oltre ai nomi dei big già usciti come Sorloth, Kolo Muani e Brahim Diaz, Giovanni Carnevali ha iniziato a pensare ad un piano B e questo sembra portare direttamente nel campionato di Serie A.

Alla Continassa infatti, sembra esserci un ritorno di fiamma con Nicolò Zaniolo. Il 26enne è stato riscattato dall'Udinese per 3 milioni di euro dal Galatasaray sul quale i turchi hanno fissato un 50% sulla futura rivendita. Sebbene i friulani abbiano rilanciato l'attaccante, quest'ultimo non sembra essere contento in quanto sperava in un adeguamento dell'ingaggio: in Turchia percepiva uno stipendio di 3 milioni di euro, mentre in Italia l'ingaggio è ferma ad 1,2 milioni di euro. Motivo per cui in caso di un mancato accordo sul salario tra il club ed il professionista, quest'ultimo potrebbe valutare diverse offerte.

Attualmente l'Udinese valuta il centrocampista/attaccante ex Roma tra i 15-20 milioni di euro. Diverso il discorso per Santiago Castro: il 21enne è valutato 40 milioni più bonus dal Bologna, ma è un profilo che è sempre piaciuto al tecnico di Certaldo. Inoltre tra Juve e Bologna, ci sono altre trattative in corso come quella per la cessione di Miretti.

Inter: De Vrij verso l'addio

Stefan De Vrij ha un contratto in scadenza il 30 2026 con l'Inter. Attualmente il difensore olandese non ha ancora preso decisioni sul suo futuro, ma sembrerebbe essere intenzionato a provare nuove esperienze. Su di lui ci sono diversi club, ma il Panathinaikos ha alzato il pressing per portare il difensore a giocare in Grecia.

Nel fine settimana infatti, i nerazzurri potrebbe chiudere la trattativa per portare Marco Palestra in nerazzurro dall'Atalanta. La squadra neo campione d'Italia è orientata a sborsare 50 milioni di euro per il difensore titolare dell'Under 21.

Atalanta: Nico Paz vuole restare, Milla ha detto sì al progetto lariano

Il Como si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa e affrontare al meglio le tre competizioni, tra cui la Champions League. Nico Paz - di proprietà del Real Madrid - ha dato disponibilità per restare un altro anno nel club lariano, mentre Luis Milla ha deciso di sposare il progetto della famiglia Hartono. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto fino al 2029, quindi al Como non resta che versare al Getafe 5 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Sergi Roberto invece lascia il club, poiché non c'è accordo con il club sul prolungamento di contratto.