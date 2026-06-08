Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto di Barbara De Santi e dell'incidente che ha avuto mentre passeggiava per le strade della sua città, Vigevano. Tramite i social, infatti, la dama di Uomini e donne ha raccontato di una caduta sull'asfalto che le è costata escoriazioni e contusioni alle ginocchia, ma anche dei piccoli miglioramenti che sta facendo.

Le novità sulla dama di Uomini e donne

Lo scorso weekend Barbara è incappata in un incidente che l'ha fatta finire in ospedale, per la precisione sei ore al Pronto Soccorso.

Su Instagram la dama ha raccontato che sarebbe caduta per colpa di pantaloni troppo lunghi, che l'avrebbero fatta inciampare sull'asfalto di una delle strade della città dove vive e lavora.

"Niente di rotto per fortuna, ma escoriazioni e contusioni", ha aggiunto la protagonista del trono Over sul suo profilo social, dove ha anche mostrato i vistosi cerotti che i medici le hanno messo sulle ginocchia.

Il racconto su Instagram

Lo scorso 7 giugno Barbara è tornata sull'argomento, e mentre passeggiava per strada ha registrato un video con il quale ha aggiornato i followers sul suo stato di salute.

"Mi chiedete in tanti come sto. Molto meglio, anche se le ferite mi fanno ancora male", ha detto la protagonista di Uomini e donne in una storia che ha postato su Instagram qualche ora fa.

La dama dovrà osservare un periodo di riposo, ma le sue condizioni sembrano essere già in netto miglioramento a distanza di pochissimi giorni dalla caduta.

Stagione sfortunata per Barbara

Quella che si è conclusa pochi giorni fa non è stata una stagione di Uomini e donne molto fortunata per Barbara.

Chi ha seguito il programma da settembre, infatti, ricorderà che la dama è rientrata nel parterre dopo la rottura con Ruggiero, ma non è riuscita a trovare una persona che le facesse battere il cuore.

In questi mesi la protagonista del trono Over ha frequentato diversi cavalieri (l'ultimo è stato Massimo, con il quale si è scontrata duramente nelle puntate trasmesse su Canale 5 prima della pausa estiva), ma con nessuno di loro ha costruito qualcosa di importante e duraturo.

Barbara ha terminato l'edizione 2025/2026 da single e tra i fan c'è chi è convinto che sarà ancora in studio dopo le vacanze.