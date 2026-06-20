È scomparso all'età di 85 anni James Burrows, il regista televisivo statunitense e co-creatore dell'iconica serie ‘Cheers’. La sua morte è stata confermata dalla famiglia, che ha ricordato il suo fondamentale contributo alla storia della televisione. La sua carriera, durata oltre cinque decenni, lo vide dirigere più di mille episodi di sitcom di successo, tra cui ‘Will & Grace’, ‘Taxi’, ‘Frasier’ e ‘Friends’.

Un'eredità di successi nella commedia televisiva

La sua attività televisiva iniziò nel 1974, dirigendo episodi di ‘The Mary Tyler Moore Show’, ‘The Bob Newhart Show’ e ‘Laverne & Shirley’.

Fu co-creatore di ‘Cheers’, dirigendone la maggior parte degli episodi, e diresse tutte le puntate della serie originale di ‘Will & Grace’. Il suo stile ha contribuito a definire la comicità americana, introducendo innovazioni tecniche come l'uso di quattro telecamere nelle riprese delle sitcom. Diresse anche pilot di serie come ‘Two and a Half Men’ e ‘The Big Bang Theory’.

Il segno indelebile di un mentore e innovatore

La famiglia di James Burrows lo ha ricordato come un regista leggendario, mentore e figura di riferimento per generazioni di professionisti. Il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, creando legami autentici tra personaggi e pubblico con storie di amicizia e umanità.

Burrows fu premiato con 11 Emmy e numerosi riconoscimenti per la sua capacità di valorizzare il talento degli attori e creare atmosfere uniche sui suoi set.

La vita di James Burrows: formazione e carriera

Nato a Los Angeles nel 1940, James Burrows si trasferì a New York da bambino, frequentando la LaGuardia High School of Music & Art. Figlio di Abe Burrows, noto autore e regista teatrale, crebbe nell'ambiente dello spettacolo. Dopo la laurea all'Oberlin College e un master alla Yale School of Drama, iniziò la carriera come assistente e dialog coach. Si affermò poi come uno dei registi più influenti della televisione americana. Il suo contributo segnò profondamente il genere della sitcom, rendendo le sue opere riconoscibili e amate dal pubblico.