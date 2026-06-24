Debutta oggi, 24 giugno 2026, in anteprima esclusiva su TimVision Play la miniserie britannica in quattro episodi 'Dear England - I rigori della rivalsa'. La produzione si immerge in una delle più significative vicende sportive e umane del calcio inglese, ponendo al centro la figura di Gareth Southgate, ex calciatore e attuale commissario tecnico della nazionale. L'opera, interpretata da Joseph Fiennes, ripercorre le tappe cruciali della sua carriera, a partire dall’episodio che lo vide protagonista di un errore decisivo dal dischetto durante la semifinale degli Europei del 1996, un momento che segnò profondamente sia il suo percorso personale sia la percezione del calcio inglese a livello internazionale.

Nel 2016, la nomina di Southgate a commissario tecnico dell’Inghilterra fu accolta con scetticismo dai tifosi, stanchi di anni di delusioni per i fallimenti della nazionale che pure aveva inventato il football. La miniserie illustra con accuratezza questa svolta, mostrando come Southgate abbia gestito il processo di selezione dello staff e della rosa, valorizzando non solo il talento individuale di giocatori come Harry Kane, Harry Maguire e Marcus Rashford, ma anche l’approccio mentale degli atleti.

Un innovatore alla guida dell'Inghilterra

Un elemento distintivo e innovativo nell’impostazione di Southgate, e centrale nella narrazione di 'Dear England', è l’introduzione nel team della psicologa sportiva Pippa Grange, interpretata da Jodie Whittaker.

Questa scelta, definita come "rivoluzionaria", mira ad aiutare i calciatori a gestire paure e ansie, costruendo fiducia e migliorando le prestazioni in campo. La presenza di Grange simboleggia l’apertura del calcio inglese a un approccio globale che privilegia la forza emotiva e psicologica, oltre a quella tecnica e fisica.

La miniserie è prodotta da Left Bank Pictures e distribuita a livello internazionale da Sony Pictures. Nasce dall’opera teatrale di successo scritta da James Graham, vincitrice del prestigioso premio Olivier, che ha curato anche la sceneggiatura della versione televisiva e ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Il cast stellare include anche Will Antenbring nei panni di Harry Kane, Edem‑Ita Duke come Marcus Rashford e Adam Hugill nel ruolo di Harry Maguire.

Dall’opera teatrale di successo allo schermo

'Dear England' aveva già ottenuto un ampio consenso nella sua versione teatrale, guadagnandosi il premio Olivier come miglior nuova opera teatrale dell’anno. La produzione originale, messa in scena per la prima volta al National Theatre di Londra, si era distinta per il suo approccio realistico e la capacità di esplorare con profondità l’identità nazionale inglese attraverso il calcio e le sue dinamiche sociali e psicologiche. Sullo schermo, l'interpretazione di Joseph Fiennes è stata elogiata per la capacità di conferire profondità umana a Southgate, donando spessore a una figura spesso raccontata solo attraverso i risultati sportivi.

La miniserie si inserisce in una ricca tradizione di racconto audiovisivo che analizza il calcio non solo come fenomeno sportivo, ma anche come specchio delle trasformazioni sociali e culturali di un Paese.

'Dear England - I rigori della rivalsa' si distingue per il suo taglio autentico e per l’attenzione non solo al lato agonistico, ma anche a quello umano e relazionale. Questa produzione di alto profilo evidenzia inoltre l’impegno delle piattaforme internazionali nella distribuzione di contenuti originali, capaci di raggiungere pubblici diversi attraverso storie di riscatto e trasformazione.

Il titolo rappresenta un esempio significativo di come il racconto sportivo possa combinare il fascino dell’impresa agonistica con una profonda riflessione sui temi della fiducia collettiva, della memoria storica e del cambiamento culturale, elementi splendidamente riassunti nel viaggio personale e professionale di Gareth Southgate.