Il celebre franchise Descendants si arricchisce di un nuovo atteso capitolo: "Descendants: The Wicked Wonderland", che debutterà su Disney+ a luglio. L'annuncio ufficiale, diffuso l'8 giugno 2026, è stato accompagnato dalla pubblicazione del primo teaser trailer e di nuove immagini, svelando il ritorno nell'universo narrativo tanto amato dai fan. La produzione ha confermato che la serie sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming, proseguendo il successo dei precedenti titoli della saga.

"Descendants: The Wicked Wonderland" si presenta come la continuazione ideale della storia incentrata sui figli degli iconici cattivi Disney.

Questa nuova avventura, immersa in un contesto di mistero e magia ispirato al celebre mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, promette di esplorare ulteriormente i temi della famiglia, della crescita personale e delle scelte che definiscono il destino. La narrazione vedrà i protagonisti affrontare inedite sfide e incontrare personaggi mai visti prima, approfondendo al contempo il legame con le origini delle loro famiglie.

Il ritorno nell'universo Descendants e le novità narrative

La saga Descendants, avviata nel 2015 con il primo film diretto da Kenny Ortega, si è rapidamente affermata tra il pubblico giovane grazie alla sua formula unica, che fonde musica, danza e una narrazione fantastica avvincente.

Ogni capitolo ha introdotto una nuova generazione di protagonisti, discendenti di leggendari villain Disney come Malefica, Crudelia De Mon e Jafar. Con "The Wicked Wonderland", vengono introdotti per la prima volta elementi visivi e narrativi direttamente ispirati al classico di Lewis Carroll, offrendo ai fan atmosfere e ambientazioni inedite dove il confine tra bene e male si fa sempre più sfumato.

Il teaser trailer pubblicato offre un primo sguardo ai personaggi principali, immersi nei paesaggi "bizzarri" di Wonderland. Si intravedono giochi di scacchi, chiari riferimenti visivi alla Regina di Cuori e un'estetica che sapientemente mescola modernità e tradizione fiabesca. Questo nuovo episodio promette avventura e crescita, arricchendo la saga con un messaggio di speranza e inclusione.

L'attesa del pubblico è palpabile, alimentata dai successi precedenti della serie che, nel corso degli anni, ha generato una vasta community di appassionati e cosplayer.

Successo e l'eredità del franchise

In otto anni dalla sua creazione, Descendants è diventato uno dei titoli di punta del catalogo Disney Channel e, successivamente, di Disney+, conquistando milioni di spettatori a livello globale e dando vita a numerosi prodotti correlati, inclusi libri, merchandise e spettacoli musicali. Il franchise ha dimostrato una notevole capacità di rinnovarsi a ogni capitolo, mantenendo saldi i valori fondamentali di accettazione, amicizia e coraggio che ne hanno decretato la fortuna.

I film precedenti hanno riscosso un significativo apprezzamento sia dalla critica che dal pubblico, grazie anche alle performance di giovani attori che sono diventati vere e proprie icone per una generazione.

L'ambientazione scelta per "The Wicked Wonderland", con i suoi evocativi richiami all'universo di Alice, apre nuove e promettenti potenzialità narrative e visive, destinate ad ampliare ulteriormente l'orizzonte della saga. L'uscita ufficiale su Disney+ è fissata per luglio 2026, e nei prossimi mesi sono attese ulteriori anticipazioni su trama, cast e sviluppi futuri.