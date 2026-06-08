Alessandro Matri e Federica Nargi hanno deciso di intervenire per fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni riguardanti un presunto matrimonio. La coppia, unita da diciassette anni e genitori di due figlie, ha smentito le voci che li avrebbero voluti già sposi. Il chiarimento è giunto tramite una storia pubblicata sui loro canali Instagram, durante una cena in un ristorante, dove i due hanno affrontato con leggerezza e ironia i rumors.

La smentita social: "Non ci siamo sposati"

Nel video, Alessandro Matri ha preso la parola. Con un sorriso, ha ringraziato i proprietari del locale per aver regalato loro un'orchidea, scherzando sul fatto che il dono fosse stato offerto per il loro presunto matrimonio.

L'ex attaccante ha immediatamente precisato: «Il problema è uno… non ci siamo sposati, il matrimonio non c’è stato». Un modo diretto per mettere fine alle speculazioni.

A fargli eco, con tono divertito, è stata Federica Nargi, che ha ribadito con enfasi: «Grazie ma il matrimonio non s’ha da fare». Nonostante la smentita, Matri ha lasciato un sottile spiraglio aperto per il futuro, aggiungendo con un'allusione: «Però boh, magari, chi lo sa…». Una battuta che, pur confermando l'assenza di nozze imminenti, ha suggerito che la possibilità non è del tutto esclusa.

Un legame solido oltre le formalità

La coppia, che da anni ha costruito un legame profondo e duraturo, ha sempre preferito vivere la propria relazione lontano dai riflettori del gossip, scegliendo la discrezione.

Affrontando le voci con trasparenza, Matri e Nargi hanno voluto ribadire che, almeno per ora, la celebrazione di un matrimonio non rientra nei loro piani. Il loro rapporto, consolidato e rafforzato dalla nascita delle due figlie, viene vissuto come una scelta personale che va oltre le formalità di una cerimonia. La smentita è arrivata in modo diretto, ma senza chiudere del tutto la porta a futuri sviluppi.