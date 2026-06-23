La cantante Elettra Lamborghini ha scelto di intervenire pubblicamente sui suoi canali social per replicare ai numerosi commenti negativi e ai giudizi sul suo aspetto fisico. Con un messaggio chiaro e incisivo, l'artista ha voluto sottolineare l'ossessione che spesso caratterizza le discussioni online sui corpi altrui, definendo tali osservazioni fuori luogo.

Il messaggio di Elettra Lamborghini: "Siete ossessionati con i corpi degli altri"

Attraverso il suo profilo Instagram, Lamborghini ha espresso con fermezza il suo disappunto, dichiarando: "La verità è che siete ossessionati con i corpi degli altri".

La cantante ha evidenziato la contraddittorietà delle critiche: in passato veniva definita "grassa" per "qualche kg in più", mentre ora è considerata "troppo magra". Una situazione che rivela un giudizio superficiale da parte di alcuni utenti.

Con grande trasparenza, Elettra Lamborghini ha ribadito di essere sempre stata normopeso e di non avere problemi alimentari, un aspetto che considera di primaria importanza. Ha invitato il pubblico a concentrarsi sulla propria vita, affermando: "ma fatevi i ca**i vostri che sono sempre stata normopeso e non ho problemi alimentari che è la cosa più importante". Questo sottolinea la sua priorità per la salute e il benessere personale, oltre le aspettative estetiche esterne.

Bellezza e accettazione: la replica ai paragoni e il percorso personale

L'artista ha risposto anche a chi l'ha paragonata ad altre figure pubbliche, come Arisa, con commenti del tipo: "Stai diventando come Arisa, non va bene proprio. Eri meglio quando eri formosa". Lamborghini ha replicato con determinazione: "Io sono bella uguale dentro. La bellezza non si misura in base ai chili". Ha evidenziato come il valore di una persona non possa ridursi all'aspetto esteriore o al peso corporeo, ponendo interrogativi significativi: "E se fossi malata? Se non riuscissi a prendere peso o viceversa? Sarei una brutta persona? Sarei un me*da?".

La cantante ha inoltre chiarito che la sua attuale forma fisica non è casuale, ma il risultato di un percorso studiato e consapevole.

"Ci ho lavorato su", ha affermato, mostrando il suo fisico in un video-selfie nelle sue Instagram Stories. Questo dimostra un impegno personale verso il proprio benessere, che va oltre le mere apparenze e le critiche non richieste.

L'intervento di Elettra Lamborghini si configura come un forte messaggio di accettazione del proprio corpo e di rispetto reciproco. L'artista ha invitato a non esprimere giudizi superficiali e a riconoscere la salute come valore fondamentale. La sua presa di posizione ha generato un'ampia discussione tra i fan e gli utenti dei social media, riaccendendo il dibattito sul body shaming e sull'importanza di un approccio più empatico e meno giudicante nelle interazioni online.