Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz e Halit interverranno per aiutare Ender e Kaya a superare la crisi che li ha allontanati.

Convinta che tra i due ci sia ancora un forte sentimento, Yildiz organizzerà una cena alla villa con la complicità di Halit, senza rivelare ai diretti interessati chi sarà presente. Quando Ender arriverà, troverà anche Kaya. L'incontro sorprenderà entrambi, ma Yildiz farà subito capire le sue intenzioni, sperando che la serata possa rappresentare l'inizio di una riconciliazione.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz difende Ender davanti a Kaya

Durante la cena, Yildiz prenderà la parola e proverà a convincere Kaya a non rinunciare al suo matrimonio. "Kaya, nessuno vuole vedere separate due persone che si amano", gli dirà davanti a tutti.

Yildiz ricorderà anche il passato turbolento di Ender, sottolineando come l'uomo sia riuscito a tirar fuori il lato migliore del suo carattere. "Dopo essersi innamorata di te, Ender è cambiata tantissimo. Sei stato tu a far emergere il meglio che aveva dentro", gli farà notare.

Kaya a Ender: 'Non riesco a capirti'

Nonostante gli incoraggiamenti di Yildiz e Halit, Kaya non sembrerà disposto a dimenticare facilmente quanto accaduto con le azioni della holding.

"Da quando è successa questa cosa, continuo a cercare di capirti e di trovare un motivo per darti ragione, Ender. Ma non ci riesco", confesserà alla moglie. Parole che dimostreranno quanto la ferita sia ancora aperta.

Ender supplica Kaya: 'Amiamoci ancora'

Rimasti per qualche momento da soli, Ender proverà a parlare con il marito a cuore aperto: "Facciamo in modo che a vincere sia il fatto che ci amiamo ancora come il primo giorno. Ti prego".

L'appello della donna sembrerà toccare Kaya, che per la prima volta durante la serata mostrerà qualche segnale di apertura.

Yildiz esulta, Kaya ed Ender vicini alla pace

Vedendo i due dialogare con maggiore serenità, Yildiz non riuscirà a nascondere il proprio entusiasmo e interpreterà quei segnali come un passo verso la riconciliazione.

Per scoprire se la tregua sarà duratura, l'appuntamento con le prossime puntate di Forbidden Fruit è fissato in prima visione dal lunedì alla domenica su Canale 5.