Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yigit prenderà male la decisione di Ender Celebi di sposare nuovamente Halit Argun. Il giovane informerà la donna che d'ora in avanti non la considererà più sua madre.

Halit dice a Yildiz e Sahika di aver sposato Ender

Tutto inizierà quando Sahika chiederà ad Halit di sposarla al posto di Yildiz (Eda Ece) in cambio delle foto che la ritraggono in atteggiamenti compromettenti con Kerim. Il giorno delle nozze, l'imprenditore si troverà con le due donne vestite da sposa.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando l'uomo le informerà di non volerle sposare poiché ha già contratto matrimonio con Ender. Quest'ultima farà il suo ingresso alla cerimonia a braccetto del figlio Erim. La donna crederà di essersi vendicata sia di Kaya ma anche di Sahika.

Il giorno seguente, Halit riuscirà a ottenere l'affido esclusivo del piccolo Halitcan mentre Yigit farà il suo arrivo dall'America dove aveva provato a fare pace con Lila. Il giovane troverà ad attenderlo soltanto Caner ed Emir, i quali non sapranno come dirgli la verità in merito al nuovo sposalizio di Ender. I due inoltre eviteranno che Yigit incontri Kaya su richiesta della congiunta che vorrà dirgli per prima della sua nuova vita al fianco di Halit.

Ma il compito non verrà eseguito da Caner ed Emir

Yigit ripudia sua madre dopo uno scontro a villa Argun

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Yigit raggiungerà l'abitazione del padre senza che il suo fratellastro e suo zio se ne accorgono. In questo modo, il giovane parlerà con Sahika, che lo informerà che Ender ne ha combinata un'altra quando ha deciso di sposare Halit. Yigit raggiungerà l'abitazione Argun dove avrà uno scontro con sua madre e con Erim. Quest'ultimo prenderà le difese della genitrice, rivelando al fratellastro che lui non aveva opposto resistenza quando si era sposata con Kaya. La parole faranno arrabbiare ancor di più Yigit, il quale comunicherà ad Ender di non considerarla più sua madre, sostenendo che abbia sposato Halit solo per i suoi loschi scopi.

Lila e Yigit si sono fidanzati ufficialmente

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Lila e Yigit si sono fidanzati ufficialmente durante una cerimonia dove non sono mancati alcuni intoppi. Il ragazzo è rimasto vittima di un'allergia alimentare che l'ha messo nei guai. Yildiz, invece, ha scoperto che Kerim e Sahika avrebbero un relazione, rimanendoci molto male. Allo stesso tempo, la donna è andata in pellegrinaggio sulla tomba di Telli Baba con Asuman.