Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap turca nota anche come Yasak Elma), uno dei momenti più dolorosi della soap vedrà Yildiz separarsi da Halit Can. In attesa della sentenza definitiva sull'affidamento, il tribunale stabilirà che il bambino dovrà vivere con Halit, una decisione che la getterà nella disperazione.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit Can viene portato via a tradimento

Yildiz si allontanerà da casa per pochi minuti per acquistare dei pannolini per il figlio.

Durante la sua assenza, l'avvocato di Halit si presenterà nell'abitazione dove la giovane vive temporaneamente insieme alla madre Asuman e al piccolo Halit Can.

"Il signor Halit ha ottenuto un provvedimento urgente. Fino alla conclusione della causa per l'affidamento, Halit Can vivrà con suo padre", spiegherà.

Il giudice toglie il figlio a Yildiz

Secondo la decisione del giudice, il bambino non dovrà subire ulteriori cambiamenti nel proprio stile di vita fino alla conclusione del procedimento.

L'avvocato spiegherà che il tribunale ha tenuto conto della situazione di Yildiz, che in quel momento non ha una casa stabile né un lavoro.

Proprio questi elementi hanno contribuito alla decisione di affidare temporaneamente Halit Can al padre.

La disperazione e la rabbia di Asuman

La comunicazione sconvolgerà Asuman, che proverà a guadagnare tempo in attesa del ritorno della figlia.

La donna non riuscirà a trattenere la rabbia nei confronti di Halit e commenterà amaramente la situazione: "Alla fine ha fatto quello che voleva fare. Non ha avuto pietà nemmeno di suo figlio".

L'avvocato le farà presente che il provvedimento è immediatamente esecutivo e che, in caso di rifiuto, sarà necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Inizia la battaglia legale di Yildiz

Pur devastata dalla situazione, Asuman capirà di non poter impedire l'esecuzione dell'ordinanza.

Prima che Halit Can venga portato via, la donna stringerà il bambino tra le braccia e proverà a rassicurarlo: "Andrà tutto bene. Non devi piangere. La mamma verrà a riprenderti, te lo prometto".

Una scena dolorosa che anticiperà la reazione di Yildiz quando scoprirà che il figlio è stato portato via durante la sua assenza. Per la giovane inizierà una difficile battaglia per riottenere Halit Can e dimostrare di essere la persona più adatta a crescerlo.