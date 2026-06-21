La crisi di Diego entra in una fase ancora più cupa nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Il ragazzo, un tempo equilibrato e solare, sembra ormai irriconoscibile: il rapporto con Ida si è logorato giorno dopo giorno, fino a trasformarsi in un terreno minato. A peggiorare la situazione è l’infatuazione crescente per Lorenza, la cameriera che tutti guardano con sospetto tranne lui. Il bacio scambiato tra i due ha fatto precipitare gli eventi, rendendo Diego sempre più dipendente da lei e sempre più distante dalla sua compagna.

E quando entra in scena Fausto, con una complicità inattesa proprio con Lorenza, la gelosia di Diego esplode, trascinando Ida in un vortice di tensioni e umiliazioni che non passeranno inosservate.

Diego sempre più succube di Lorenza: Ida soffre e Fausto accende la miccia

Il cambiamento di Diego è evidente a chiunque gli stia vicino. L’attrazione per Lorenza, inizialmente nascosta dietro una difesa ostinata e irrazionale, diventa incontrollabile dopo il bacio che i due si scambiano. Da quel momento, il giovane Giordano perde completamente lucidità: ogni pensiero, ogni gesto, ogni reazione sembra ruotare attorno alla cameriera. Ida, che tenta disperatamente di salvare la loro relazione, si ritrova invece schiacciata da un muro di freddezza e irritazione.

Diego la tratta male, la respinge, la colpevolizza, mentre la sua mente è altrove. A peggiorare tutto arriva Fausto, il cameriere che inizia a mostrare una certa sintonia con Lorenza. Una semplice complicità professionale diventa, agli occhi di Diego, una minaccia. La gelosia lo travolge e lo porta a comportarsi in modo ancora più duro con Ida, che finisce per pagare il prezzo delle sue insicurezze e dei suoi turbamenti. La spirale emotiva in cui Diego precipita è evidente: non vede più la realtà, non ascolta chi gli vuole bene, e si lascia trascinare da un’attrazione che rischia di distruggere tutto ciò che ha costruito.

Raffaele capisce tutto e Diego crolla: la verità arriva al padre

Il comportamento del figlio non sfugge a Raffaele, che osserva con crescente preoccupazione il suo cambiamento.

Il portiere intuisce che qualcosa di serio sta accadendo e che la crisi con Ida non è solo una fase passeggera. La tensione accumulata da Diego raggiunge il limite, fino a quando il ragazzo non riesce più a reggere il peso delle bugie e delle emozioni che lo stanno consumando. È allora che decide di aprirsi con il padre. Il confronto tra i due è intenso: Diego confessa ciò che prova, ammette il coinvolgimento con Lorenza e il caos emotivo che lo sta travolgendo. Raffaele ascolta, preoccupato ma presente, consapevole che il figlio ha bisogno di essere riportato a terra prima che la situazione degeneri del tutto. Il punto ora è capire se Raffaele riuscirà davvero a rimettere in equilibrio Diego o se il giovane è già troppo lontano per tornare indietro.