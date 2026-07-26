Le anticipazioni di Un posto al sole, riferite alle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 20:50 su Rai 3, riportano al centro della scena un quadro emotivo complesso e sempre più fragile. Il percorso di Luca De Santis, segnato dall’Alzheimer, entra in una fase delicata: dopo settimane di apparente stabilità, il medico affronta un nuovo peggioramento che scuote profondamente chi gli è vicino. La sua lucidità vacilla, la sicurezza conquistata con fatica si incrina e la sua quotidianità diventa un terreno minato. In questo contesto, Giulia Poggi si ritrova a sostenere un doppio fronte, divisa tra la preoccupazione crescente per Luca e la crisi sempre più evidente tra Diego e Ida, una frattura che rischia di diventare definitiva.

La settimana si annuncia come una delle più tese degli ultimi mesi, con dinamiche emotive che si intrecciano e si amplificano, lasciando il pubblico sospeso tra timore e attesa.

Luca affronta un nuovo peggioramento e Giulia si ritrova sola a sostenerlo

Il percorso di Luca, già segnato da momenti difficili, subisce un brusco arresto. Dopo il tentativo di truffa telefonica che lo aveva destabilizzato, il medico entra in una fase di smarrimento che nessuno riesce a contenere. La malattia avanza in modo imprevedibile, colpendo la sua memoria e la sua capacità di orientarsi nella quotidianità. Il peggioramento arriva come un fulmine in un periodo che sembrava avergli restituito un minimo di serenità.

La sua mente si affatica, i ricordi si confondono, la percezione del presente si frantuma in frammenti che non riesce più a ricomporre. Giulia osserva tutto con crescente angoscia. La donna, che negli ultimi mesi aveva ritrovato un equilibrio accanto a lui, si ritrova nuovamente a fronteggiare la malattia con una lucidità che le pesa come un macigno. Ogni gesto di Luca diventa un segnale da interpretare, ogni esitazione una possibile avvisaglia di ciò che potrebbe accadere. La responsabilità di proteggerlo ricade interamente sulle sue spalle, mentre il medico tenta di nascondere il proprio smarrimento dietro una calma apparente che non inganna nessuno. La settimana si trasforma così in un percorso emotivo complesso, in cui Giulia deve affrontare la paura di perderlo e la consapevolezza che la malattia non concede tregua.

Diego e Ida sempre più distanti e Giulia tenta una mediazione impossibile

Parallelamente al dramma di Luca, la crisi tra Diego e Ida si intensifica. La distanza emotiva tra i due diventa evidente, alimentata da incomprensioni che si accumulano e da un malessere che nessuno dei due riesce più a nascondere. Diego appare sempre più chiuso, incapace di trovare un punto di contatto con Ida, mentre la giovane si sente esclusa da un rapporto che sembrava aver trovato una sua stabilità. Le tensioni crescono, i silenzi si allungano, i gesti quotidiani diventano terreno di scontro. La coppia si muove come sospesa su un filo che rischia di spezzarsi da un momento all’altro. In mezzo a questo scenario, Giulia tenta di intervenire.

La donna, già provata dal peggioramento di Luca, cerca comunque di offrire un punto di equilibrio ai due giovani, convinta che un dialogo possa ancora salvare ciò che resta del loro legame. La sua presenza diventa un tentativo di mediazione che richiede energia, lucidità e sensibilità, qualità che Giulia non ha mai smesso di dimostrare. Tuttavia, la tensione tra Diego e Ida è tale da rendere ogni passo più difficile del previsto. La settimana si chiude con un quadro emotivo complesso: Luca peggiora, Diego e Ida si allontanano, e Giulia rimane l’unica figura capace di tenere insieme fili che sembrano destinati a spezzarsi.