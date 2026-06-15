Lope uscirà di scena per fare carriera e la sua storia con Vera finirà nelle prossime puntate de La Promessa, ma il ragazzo tornerà con una proposta di nozze.

Le anticipazioni rivelano che Vera andrà avanti senza Lope, troppo offesa dal suo comportamento che ha anteposto la carriera all'amore. Lo chef, tuttavia, tornerà al palazzo quando nessuno se lo aspetterà più, con una proposta di matrimonio e una richiesta di perdono.

Lope licenziato da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che per Lope ci saranno importanti cambiamenti che lo porteranno lontano dalla sua amata Vera.

Nelle puntate in onda in Italia, il giovane cuoco è appena stato declassato a valletto. Lope resisterà perché il suo amore per Vera sarà più forte di tutto, ma dopo alcuni mesi la frustrazione tornerà a tormentarlo. Lope non si sentirà apprezzato e lavorare senza poter più dare sfogo alla passione per la cucina lo renderà infelice. A tutto questo si aggiungerà la scarsa possibilità di fare carriera che non gli permetterà di progettare una vota con Vera. Lope non avrà il coraggio di parlare con la sua fidanzata dei suoi problemi e implorerà Teresa e Cristobal di licenziarlo, in moto tale da lasciare La Promessa senza prendersene le responsabilità. Lope andrà a lavorare come chef in un palazzo importante e confiderà a Teresa che prima o poi tornerà per sposare Vera.

Quest'ultima, ignara di tutto, continuerà ad avere con Lope un rapporto epistolare e sarà furiosa con Cristobal e Teresa per il licenziamento.

Il ritorno inaspettato di Lope nella vita Vera

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera apprenderà la verità su Lope da Teresa, dopo l'ennesima litigata. Sapere che il suo fidanzato le ha mentito per andare via sarà troppo per Vera che deciderà di troncare i rapporti con lui. La ragazza chiederà a Lope di non scriverle e non cercarla mai più. La sofferenza di Vera sarà grande, ma giorno dopo giorno riuscirà ad andare avanti senza Lope. Tutto sembrerà ormai deciso quando il giovane cuoco tornerà a bussare alla porta de La Promessa. Lope chiederà il perdono di Vera che non arriverà, ma lui avrà delle intenzioni serie per lei. Il ragazzo, infatti, chiederà alla sua amata di sposarlo ed iniziare una vita con lui, adesso che è degno di offrirle un futuro migliore.