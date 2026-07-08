Alya ha mentito sul suo passato: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Far Away, quando arriverà sua madre a villa Albora.

Le anticipazioni tv rivelano che la madre di Alya, Fikriye, è viva contrariamente a quanto sua figlia ha raccontato. La donna entrerà in scena e non sarà accolta nel migliore dei modi. La moglie di Cihan, infatti, non vorrà parlare con lei: "Non sie madre solo perché mi hai partorita", dirà.

Alya pronta alla fuga in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che presto ci sarà un grande colpo di scena che riguarda il passato di Alya.

Nelle scorse puntate, la donna si è aperta con Cihan e gli ha raccontato che è stata adottata da una famiglia del Canada perché i suoi genitori sono morti quando era molto piccola. In realtà, si scoprirà che anche Alya ha qualcosa da nascondere. Nelle prossime trame, infatti, spunterà un nuovo personaggio destinato a movimentare le vite dei protagonisti. Si tratta di Fikriye, una donna ben lontana dalle regole degli Albora. Il nuovo personaggio entrerà in scena con un incidente stradale che farà con Kadir: in macchina ci saranno anche la signora Sadakat e Cihan. Il piccolo inconveniente si risolverà nel giro di pochi minuti: gli Albora pagheranno i danni e saluteranno la donna. Nel frattempo, ignara di tutto, Alya farà le valigie con il piccolo Deniz e lascerà la villa in preda alla rabbia dopo aver scoperto che Boran era figlio di Ecmel.

La fuga di Alya terminerà nel giro di pochi minuti: la donna perderà il controllo dell'auto e tornerà a casa.

Alya faccia a faccia con sua madre

Nelle prossime puntate di Far Away, Alya al suo ritorno alla villa troverà una sorpresa che la lascerà senza parole. Sadakat le presenterà con fierezza la sua nuova ospite: Fikriye. Alya guarderà la donna con le lacrime agli occhi e con un grande disprezzo, riconoscendo subito che è la mamma che a Cihan aveva dato per morta. "Io sono tua madre", dirà Fikriye scatenando una grande agitazione, "Cosa ci fai qui con questa gente?". Sadakat scatterà subito e caccerà via dalla villa Fikriye, ma Alya la seguirà in giardino. "Non hai nessun diritto di tornare", dirà, "Non sei madre solo perché hai partorito". La donna rimprovererà a sua figlia di aver ignorato le tante chiamate.