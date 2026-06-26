Vera e Lope si sposeranno nelle prossime puntate de La Promessa: per i due protagonisti trionferà l'amore dopo mesi di difficoltà e lontananza.

Le anticipazioni rivelano un lieto fine per Vera e Lope che diranno addio ai loro amici con il sorriso. Alonso accompagnerà la sposa all'altare e la cerimonia farà emozionare tutti gli invitati. Dopo il matrimonio, i novelli sposi avranno intenzione di vivere in un villaggio e aprire un ristorante per realizzare tutti i loro sogni.

Il ritorno di Lope a La Promessa e la rabbia di Vera

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che ci sarà un lieto fine per Lope e Vera, anche se i due dovranno superare molti ostacoli.

Nelle prossime puntate, l'ex cuoco del palazzo si sentirà molto frustrato a causa del declassamento a valletto. Dopo aver resistito delle settimane, Lope sentirà ancora forte in lui la passione per la cucina, ma non avrà il coraggio di dire a Vera che vuole licenziarsi. Il cuoco chiederà a Teresa e Cristobal di licenziarlo facendo credere alla sua fidanzata di aver subito questa decisione. Le strade dei due protagonisti si separeranno e quando Vera scoprirà che è stato Lope a voler andare via chiuderà i rapporti con lui in modo definitivo. Il ragazzo, però, non si arrenderà alla fine del suo amore e dopo molti mesi tornerà al palazzo in modo totalmente inaspettato. La reazione di Vera sarà furiosa, ma le parole di Lope colpiranno nel segno con una proposta di nozze.

Il ragazzo spiegherà alla sua amata la sua frustrazione e si inginocchierà per chiederle di sposarlo.

Le nozze e i progetti di Vera e Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera dirà di sì a Lope e per loro sarà organizzata una splendida cerimonia al palazzo. Ad accompagnare la sposa all'altare sarà Alonso, mentre la servitù e la famiglia De Lujan assisteranno insieme alle promesse. Lope sarà molto emozionato e dopo mesi di lontananza avrà la certezza che lui e Vera non si separeranno mai più. Teresa e Maria non potranno trattenere le lacrime per la gioia di questo momento e anche Curro e Angela saranno molto emozionati. Gli sposi avranno grandi progetti per il futuro: vivranno in un villaggio e apriranno un ristorante.