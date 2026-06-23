Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe‑MediaForEurope, è stato fotografato in relax a Portofino con la compagna Silvia Toffanin e la famiglia. Le immagini, scattate lo scorso weekend, documentano il periodo successivo all'incidente stradale del 10 giugno, rientrando da Cologno Monzese. A seguito del sinistro, ha riportato un intenso dolore alla spalla destra, emerso nelle quarantotto ore successive.

Il rapido ritorno alla normalità

Nonostante il grande spavento, Pier Silvio Berlusconi ha ripreso prontamente le sue attività. Già il giorno dopo l’incidente, l’AD è tornato al lavoro, partecipando a una serata dedicata a Silvio Berlusconi che ha riunito oltre duemila collaboratori del Gruppo.

Il dolore alla spalla, seppur non grave, ha limitato temporaneamente alcune delle sue grandi passioni, come nuotate ed escursioni in Sup, attività fondamentali per libertà e benessere.

Serenità ritrovata a Portofino

Le fotografie da Portofino mostrano Pier Silvio Berlusconi sorridente e sereno con Silvia Toffanin. Questi scatti raccontano il graduale recupero dopo il sinistro e il ritorno a una quotidianità di semplicità e affetti. La presenza della famiglia e il mare hanno contribuito positivamente al suo percorso di ripresa.

Figlio di Silvio Berlusconi e AD di Mfe‑MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi ha ritrovato equilibrio dopo l'imprevisto. Noto per riservatezza e dedizione allo sviluppo del gruppo, la sua passione per sport e mare è un tratto distintivo, superando il temporaneo impedimento alle sue attività preferite grazie al recupero e al supporto familiare.