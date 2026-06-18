Il programma pomeridiano ‘Bellamà’, condotto da Pierluigi Diaco, è stato confermato per altri due anni nel palinsesto di Rai2. La decisione segue il rinnovo del contratto del conduttore con la Rai e la valutazione delle linee guida per i palinsesti autunno-inverno da parte del Consiglio di Amministrazione. Forte di una media di ascolti del 6% nella stagione appena conclusa, la trasmissione tornerà a settembre, consolidando la sua presenza nella fascia pomeridiana della seconda rete.

La nuova stagione e l'anteprima 'Aspettando Bellamà'

La quinta stagione di ‘Bellamà’ prenderà il via a settembre, mantenendo la sua collocazione dal lunedì al venerdì, dalle 15.25 alle 17.00.

A precedere l'inizio ufficiale, Rai2 proporrà, a partire dal 31 agosto, l'appuntamento speciale con ‘Aspettando Bellamà’. Queste cinque puntate, in onda dalle 15.30 alle 16.15, offriranno un'anteprima sui momenti più significativi dei provini e sulla selezione del nuovo cast di concorrenti. Quest'anno, il processo di selezione ha visto la partecipazione di ben cinquemila candidati, con trecento finalisti che si sono contesi un posto tra i protagonisti, rappresentando le generazioni Boomer e Gen Z.

Il successo del format e l'apprezzamento del pubblico

Il successo di ‘Bellamà’ risiede nella sua capacità di coinvolgere un pubblico trasversale, grazie a un format innovativo che promuove il confronto tra generazioni diverse su temi di attualità e costume.

Il programma si è affermato come un appuntamento fisso nel pomeriggio di Rai2, dimostrando la sua rilevanza e il forte legame con i telespettatori. La conferma per ulteriori due stagioni è un chiaro segnale della fiducia che la rete ripone nel progetto e, in particolare, nel conduttore Pierluigi Diaco, figura centrale del programma.

Pierluigi Diaco, volto consolidato di Rai2

Pierluigi Diaco è un affermato giornalista, autore e conduttore televisivo italiano. Con una lunga esperienza nel panorama radiotelevisivo nazionale, ha guidato numerosi programmi, distinguendosi per il suo stile diretto e la sua spiccata capacità di dialogare con il pubblico. Attraverso ‘Bellamà’, Diaco ha ulteriormente consolidato la sua presenza su Rai2, diventando uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della rete, simbolo del successo del programma pomeridiano.